نقش \"بز شهر سوخته\" تعريفي از\"منظومه آسوريک\"

پس از بررسي نقش اين سفال توسط دکتر\" منصور سجادي\" باستان شناس ايراني، وي متوجه شده تکرار اين بز در 5 حرکت بر روي اين ظرف، تکراري هدفمند بوده که اين بز به سمت درخت حرکت کرده و از برگ آن تغذيه مي کند.
اين تصوير به عنوان نخستين انيميشن دنيا معرفي شده است. همچنين در سفالهاي شهر سوخته که از متمدنترين و پيشرفته ترين تمدنهاي باستاني در پنج هزار سال پيش است، نقش بز و ماهي بيش از هر تصوير ديگري مشاهده ميشود.
\"دلارام کي منش\"، کارشناس ارشد فرهنگ و زبان باستان شناسي عقيده ديگري در مورد اين تصوير دارد. وي به ميراث آريا (CHTN) گفت: سفالينه فوق به نادرست به \"بز شهر سوخته\" معروف شده است.
وي ادامه داد: در داستانهاي کهن، دو متن پهلوي اشکاني بوده که به پهلوي ساساني هم وارد شده است. اين دو متن \" يادگار زريران\" و \"منظومه درخت آسوريک\" نام دارد.
کي منش در ادامه افزود: تصوير سفالي بز شهر سوخته به احتمال داستان درخت آسوريک را به نمايش گذاشته که درخت موجود در اين تصوير همان آسوريک است.
در اين منظومه بز و درخت آسوريک به مناظره در مورد تواناييهايشان ميپردازند. پنج حرکت بز در اين تصوير قصه همين مناظره است. بز به آسوريک ميگوريد که من پيروز دنيا هستم. تو ثابتي اما من حرکت ميکنم و با جهش ميتوانم برگهاي تو را بخورم.
اين گزارش حاکي است؛ اين روايت يک تعامل دوسويه را نشان ميدهد و اگر نظريه مربو ط بودن اين منظومه با نقش سفال ثابت شود تبعات بيشتري را براي اين انيميشن در مجمع جهاني انيميشن جهان (آسيفا) خواهد داشت.
تاريخ باستان شناسي و يافتههاي باستاني در منطقه 151 هکتاري شهر سوخته، اين محوطه باستاني را از صورت يک محوطه عادي پنج هزارساله خارج کرده و به اين نتيجه رسانده که زندگي در شهر سوخته با دوران آغاز شهرنشيني در فلات مرکزي ايران و بين النهرين همزمان است.
با اثبات طرح \"منظومه آسوريک\" بر روي اين سفال، ايراني بودن اين اثر ثابت ميشود چون مشابه اين منظومه در هيچ جاي ديگر به چشم نميخورد.
همچنين اين سفالينه پنج هزار سال قدمت دارد و \"منظومه آسوريک\" که مربوط به دوره اشکاني است، و حتي ثابت ميشود که اين منظومه ديگر عمري دو هزار ساله ندارد و به دوره پارتي نميرسد، بلکه قدمت آن به پنج هزار سال ميرسد و يک منظومه کاملا ايراني است.
از ديگر تبعات اثبات اين نظريه ميتوان به تفسيرهاي موجود در مورد اين منظومه اشاره کرد. يکي اينکه درخت آسوريک همان درخت خرما است .
اگر اين عقيده ثابت شود، \"منظومه آسوريک\" همان منظوممه برتري آغاز ، برتري شهرنشيني (پنج هزار سال پيش) بر کشاورزي در فلات ايران است.
