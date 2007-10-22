نمايشگاه کلاژ در مجموعه فرهنگي – تاريخي سعدآباد

براساس اين گزارش، \"حميد غبرانژاد\" متولد 1338 تهران بوده و تحصيلات خود را در رشته معماري داخلي در دانشکده هنرهاي تزييني به اتمام رساندهاند. وي کار کلاژ را تحت نظر استاد احصايي آغاز و در مدت 29 سال فعاليت هنري خود نمايشگاههاي متعددي بهصورت انفرادي و جمعي در موزهها و نگارخانههاي داخل برگزار کرد.
همچنين نمايشگاههايي در نگارخانههايي مانند متروپل در موناکو، موزه يان هوانگ در پکن(چين)، گالري موزارت فرانسه و برنامهاي در ژنو(سوئيس) برگزار نمودند.
گفتني است که نمايشگاه مذکور تا 3 آبانماه همه روزه از ساعت 9تا 17 آماده پذيرش هنردوستان ميباشد.
