نمايشگاه کلاژ در مجموعه فرهنگي – تاريخي سعدآباد

به گزارش ميراث آريا(CHTN)، آثار ارائه شده در اين نمايشگاه شامل سراميک، شيشه، سنگ، چوب، پارچه و ... با موضوع معماري داخلي و هنرهاي کاربردي تا 3 آبان ماه 86 باري بازديد علاقه‌مندان داير مي‌باشد.براساس اين گزارش، \"حميد غبرانژاد\" متولد 1338 تهران بوده و تحصيلات خود را در رشته معماري داخلي در دانشکده هنرهاي تزييني به اتمام رسانده‌اند. وي کار کلاژ را تحت نظر استاد احصايي آغاز و در مدت 29 سال فعاليت هنري خود نمايشگاه‌هاي متعددي به‌صورت انفرادي و جمعي در موزه‌ها و نگارخانه‌هاي داخل برگزار کرد.همچنين نمايشگاه‌هايي در نگارخانه‌هايي مانند متروپل در موناکو، موزه يان هوانگ در پکن(چين)، گالري موزارت فرانسه و برنامه‌اي در ژنو(سوئيس) برگزار نمودند.گفتني است که نمايشگاه مذکور تا 3 آبانماه همه روزه از ساعت 9تا 17 آماده پذيرش هنردوستان مي‌باشد.M/116

