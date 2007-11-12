به گزارش ميراث آريا(CHTN)،مشاور فرهنگي رئيس جمهور هدف از برگزاري اين مراسم را قدرشناسي از نيت و فعاليت دکتر خرازي به عنوان چهره اي علمي و فرهنگي دانست و افزود : بيان و نمايش اقدام چنين بزرگواراني طبعاً يک درس براي همه کساني است که علاقه مند به فرهنگ کشورمان هستند .اشعري اطلاع رساني به افراد مختلف جامعه در مورد وجود مراکزي همانند کتابخانه ملي به عنوان مکاني براي نگهداري هميشگي مجموعه هاي ارزشمند کتاب و سند را از برنامه هاي مهم دوره اخير فعاليت هاي سازمان دانست و اظهار داشت : ما هرچه بيشتر بتوانيم چنين فرصتي را براي فرهيخته گان ايجاد نماييم و منابع کتابخانه ملي را غني تر سازيم بيشتر از گذشته خواهيم توانست به عنوان حافظه ملي کشور و قسمتي از حافظه جهاني مطرح شويم .وي گفت : با توجه به اقبال مردم و شخصيتها به اهداي مجموعه کتب و اسناد خود به کتابخانه ملي ما تقريبا هر ماه شاهد برگزاري مراسم هايي از اين دست که به تقدير از اهداکنندگان مي پردازد، هستيم.مشاور فرهنگي رئيس جمهور ابراز اميدواري کرد با توجه به چهره نام آشناي آقاي خرازي ‘ انعکاس اقدام ايشان ‘ موجب تقويت اين فرهنگ در جامعه شود.دکتر کمال خرازي نيز در اين مراسم ضمن ابراز خوشحالي از حضور در کتابخانه ملي سرمايه اصلي کتابخانه ملي را مورد احترام بودن نزد ملت ايران و همه فرهنگ دوستان دانست و افزود : کتابخانه ملي تريبون توسعه فرهنگي کشور است .رئيس شوراي راهبردي روابط خارجي کشورمان همچنين ضمن اشاره به اهميت اهداي کتابهايي که در کتالبخانه هاي شخصي افراد وجود دارد به کتابخانه ملي به ارائه دو پيشنهاد به کتابخانه ملي پرداخت و گفت : کتابخانه ملي بايد مرکزي را براي ثبت آثار در دست ترجمه کشور ايحاد نمايد تا از هدر رفتن نيروي مترجمين در ترجمه چندباره يک اثر جلوگيري شود .وي همچنين اطلاع رساني کتابهاي جديدي که در کشور منتشر مي شود را يکي ديگر از پيشنهادهاي خود به کتابخانه ملي دانست .وزير سابق امور خارجه همچنين افزود : اميدوارم اين حرکت فرهنگي اصيل با قدرت و سرعت بيشتري ادامه يابد تا به زودي شاهد تاثيرات مثبت آن بر فرهنگ و توسعه فرهنگي کشورمان باشيم .گفتني است ؛ همچنين در انتهاي اين مراسم دکتر خرازي دو عنوان از کتابهاي خود را به صورت نمادين از ميان قفسه هاي کتاب اهدايي خود امضاء کرد و به علي اکبر اشعري اهدا کرد.116/

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