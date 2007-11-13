به گزارش ميراث آريا(CHTN)، \"عبدالعزيز النعمي\" مدير سازمان هواپيمايي قطر با اشاره به اينکه امسال باحضور در دهمين نمايشگاه هواپيمايي دبي که از 11 تا 15 نوامبر (20 تا 24 آبان) برگزار مي‌شود و هزاران شرکت‌کننده و کارشناس از اقصي‌نقاط دنيا حضور دارند با به نمايش گذاشتن جوايز جهاني خود در زمينه امکانات داخلي هواپيما توانمندي‌هاي اين خطوط را در عرصه گردشگري پررنگ‌تر مي‌کنيم.وي در ادامه گفت: با توجه به سفارشات جديدي که براي خريد هواپيماهاي ايرباس و بوئينگ به اين شرکت‌ها ارائه کرديم و ديگر تحولاتي که در ارائه خدمات و سرويس‌هاي خود انجام داده‌ايم اميدواريم در نمايشگاه بازار گردشگري جهاني ( WTM) امسال بتوانيم از تمام فرصت‌هاي موجود به بهترين صورت استفاده کنيم.M/108

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