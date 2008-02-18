سرپرست سازمان ميراث فرهنگي،صنايع دستي و گردشگري استان گلستان درباره اين شرکت به خبرنگار ميراث آريا(CHTN)،گفت:با توجه به وجود جاذبه‌هاي فراوان طبيعي و تاريخي دراستان گلستان و برنامه ريزي‌هاي اين سازمان در راستاي ايجاد زيرساخت‌هاي گردشگري و لزوم برنامه‌ريزي‌هاي اساسي و مدون در زمينه جذب گردشگر به اين منطقه ،ايجاد شرکت مشاوره‌اي خدمات گردشگري ضروري است.فريدون فعالي با اشاره به گستردگي خدمات گردشگري ، مسئوليت‌ها و وظايف اين شرکت را برشمرد و افزود: انجام مشاوره مربوط به گردشگري و برنامه نويسي تورها و انجام تمامي خدمات فرودگاهي ، حمل ونقل توريست‌هاي داخلي و خارجي ،فروش تمامي کالاهاي توريستي ،ايفاي خدمات توريسم ورزشي ،تجاري ،درماني درداخل و خارج ،رزرواسيون هتل‌هاي ايران و جهان ،اسکان و راهنمايي مسافران ،سرمايه گذاري ،اجرا ،نظارت و تهيه طرح‌هاي توجيهي، مرمت تاسيسات گردشگري ،اعطا و اخذ نمايندگي داخلي وخارجي ،شرکت درنمايشگاه‌هاي مرتبط داخلي و خارجي ، ارائه امور آموزشي مرتبط با گردشگري ، هتلداري و ارتباطات بين المللي مرتبط با صنعت توريسم با اخذ مجوز ازدستگاه‌هاي مرتبط ازجمله وظايفي است که درحيطه مسئوليت‌هاي اين شرکت گنجانده شده است.وي همچنين به اعتبارات ايجاد اين شرکت اشاره کرد و گفت :سهم آورده سرمايه گذار شرکت آفتاب ساحلي هيرکانيا 12ميليون تومان است که شرکت حدود 42 ميليون تومان براي اجراي امور و تجهيز درخواست وام کرده است.فعالي درادامه اظهار اميدواري کرد با خدما ت ارائه شده توسط اين شرکت زمينه براي جذب هرچه بيشتر گردشگر به استان فراهم شود./104

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