به گزارش ميراث آريا (chtn)\"محمدشريف ملک زاده\" در نشست تخصصي مسئولين نظارت بر مراکز اقامتي کشور افزود: اين موضوع طي بخشنامه‌اي از سوي \"اسفنديار رحيم‌مشايي\" معاون رييس جمهور و رييس سازمان ميراث فرهنگي ، صنايع دستي و گردشگري به تمامي هتل‌ها و مراکز اقامتي استان‌هاي مختلف کشور ابلاغ شده است.وي گفت: طرح اجباري استانداردسازي هتل‌ها و مراکز اقامتي کشور با هدف ارتقاي خدمات و ارايه سرويس و خدمات مطلوب به مسافران و در جهت رفاه گردشگران اجرا مي‌شود.وي افزود: برهمين اساس تمامي مراکز اقامتي و هتل‌هاي کشور بايد نسبت به تطابق خدمات و امکانات و تجهيزات خود با موازين و موارد استاندارد بر اساس شيوه نامه ابلاغي استانداردسازي اقدام کنند.ملک‌زاده افزود: تيم‌هاي کارشناسي و نظارتي معاونت گردشگري به منظور اجراي اين طرح و انجام بعد نظارتي و برخورد با متخلفين، حداکثر ظرف ‪ ۱۰روز آينده به استان‌هاي مختلف کشور اعزام مي‌شود.معاون گردشگري سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري در ادامه گفت: ستاد دائمي تسهيلات سفرهاي کشور بسيار جدي تر از گذشته و با جايگاهي مناسب در سطح کشور فعاليت مي‌کند.رييس ستاد دائمي تسهيلات سفرهاي کشور گفت: برهمين اساس و با هماهنگي فرمانده نيروي انتظامي و وزير بهداشت، سردار \"رويانيان\" رييس راهنمايي و رانندگي کشور به عنوان معاون حمل و نقل و ترافيک، سردار \"اشتري\" معاون امنيتي ناجا به عنوان معاون انتظامي و دکتر \"حسني\" رييس مرکز فوريت‌هاي پزشکي کشور به عنوان معاون بهداشت و سلامت ستاد منصوب شده‌اند.وي تصريح کرد: اين امر موجب شده ستاد به صورت ملي و با جايگاهي ممتاز و شناخت شده ، بسيار قوي و مسئولانه فعاليت‌هاي خود را در جهت تسهيل در سفرهاي گردشگران داخلي انجام دهد.ملک‌زاده افزود: همچنين رياست اين ستاد در سطح استان‌ها با هماهنگي‌هاي انجام شده با وزارت کشور، به استانداران واگذار شده است.وي همچنين در خصوص بحث نرخ‌گذاري مراکز اقامتي و هتل‌هاي کشور و اظهار نظرهاي مختلف در خصوص اين اقدام سازمان، گفت: براساس اعلام وزارت بازرگاني، نرخ‌گذاري هتل‌ها و مراکز اقامتي از وظايف سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري است.ملک‌زاده با اشاره به تعيين نرخ هتل‌ها و مراکز اقامتي از سوي اين سازمان، گفت: اقدام سازمان در تعيين نرخ هتل‌ها و مراکز اقامتي کاملا قانوني و براي همه لازم الاجراست.وي با اشاره به برخي انتقادها در خصوص نرخ‌هاي اعلام شده در مورد تعدادي از استان‌ها، گفت:در همين ارتباط با هماهنگي جامعه هتل‌داران کشور، کميته‌اي براي بررسي کارشناسي اين موضوع تعيين شده است.ملک‌زاده تصريح کرد: اقدام سازمان در تعيين کارشناسي نرخ‌ها براي مراکز اقامتي و هتل‌ها حمايت از صنعت گردشگري کشور بوده و به همين دليل از تمامي نظرات و ديدگاه‌هاي کارشناسي متخصصان استقبال مي‌شود.معاون گردشگري سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري در خصوص طرح سفرهاي ارزان قيمت نيز گفت: آيين نامه اين سفرها تدوين و تصويب شده و توسط انجمن دفاتر خدمات مسافرتي به استان‌هاي کشور ابلاغ شده است.ملک‌زاده افزود: در همين ارتباط حدود ‪ ۱۶۰ آژانس خدمات مسافرتي آمادگي خود را براي فعاليت به عنوان مجري طرح سفرهاي ارزان قيمت در سطح کشور اعلام کرده‌اند.به‌گفته وي، طرح سفرهاي ارزان قيمت اقدام ديگري از سوي معاونت گردشگري با هدف توزيع مناسب سفر و فرهنگ‌سازي در اين حوزه بوده است. /102

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