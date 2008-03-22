پذيرش زائران فرهنگي مشهد 25 درصد رشد همراه است

به گزارش ميراث آريا(CHTN)به نقل ازمعاونت اطلاع رساني ستاد سفرهاي خراسان رضوي ، \"حسين قنبري\" افزود: امسال هزار و 70 مدرسه ، مرکز تربيت معلم و مراکز اقامتي در سطح خراسان رضوي براي اسکان زايران مهيا شده است که از اين ميان 968 کلاس با امکانات فرش ،پتو ، بخاري، يخچال ،تلويزيون ،تخت خواب، حمام و آشپزخانه مشترک پيش بيني شده است.کارشناس مسئول تعاون و امور رفاهي سازمان آموزش و پرورش خراسان رضوي گفت: يک هزارو 253 کلاس بدون امکانات و فقط با زيرانداز و بخاري مجهز است، لذا به مسافراني که با وسيله نقليه شخصي سفر مي کنند توصيه مي شود حداقل امکانات را به همراه داشته باشند.وي افزود : تنها نيمي از مدارس و کلاس هاي پيش بيني شده در نواحي اطراف حرم مطهر قرار دارند ، لذا امکان سرويس دهي به تمامي زائران در مدارس نزديک حرم مطهر رضوي امکان پذير نيست.قنبري تصريح کرد: به منظور آسايش بيشتر فرهنگيان قابليت دريافت معرفي نامه اسکان در مدارس شهر مشهد از طريق پايگاههاي مستقر در شهرهاي چناران و نيشابور امکان پذير است.وي افزود: از طريق مسيرهاي منتهي به مشهد از جمله بجستان ،بردسکن، تربت حيدريه ، سبزوار، قوچان، کاشمر، کلات،و گناباد مي توانند اطلاعات لازم در خصوص چگونگي دريافت معرفي نامه را به دست آورند.کارشناس مسئول تعاون و امور رفاهي سازمان آموزش و پرورش خراسان رضوي تصريح کرد : تحويل اماکن اقامتي تنها از طريق کارت شناسايي معتبر امکانپذير است و فقط فرهنگيان و بستگان درجه يک آنها مجاز به استفاده از اين مراکز هسند.ثبت نام براي اقامت نوروزي در مدارس مشهد از طريق پايگاه اينترنتي ‪ WWW.Khedu.ivبه منظور رزرو جا و نيز تماس با شماره تلفنهاي ‪ ۲۲۵۴۰۶۰و ‪ 0۵۱۱-۸۵۴۷۰۵۰ميسر است./105

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