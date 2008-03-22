پذيرش زائران فرهنگي مشهد 25 درصد رشد همراه است

کارشناس مسئول تعاون و امور رفاهي سازمان آموزش و پرورش خراسان رضوي گفت: يک هزارو 253 کلاس بدون امکانات و فقط با زيرانداز و بخاري مجهز است، لذا به مسافراني که با وسيله نقليه شخصي سفر مي کنند توصيه مي شود حداقل امکانات را به همراه داشته باشند.
وي افزود : تنها نيمي از مدارس و کلاس هاي پيش بيني شده در نواحي اطراف حرم مطهر قرار دارند ، لذا امکان سرويس دهي به تمامي زائران در مدارس نزديک حرم مطهر رضوي امکان پذير نيست.
قنبري تصريح کرد: به منظور آسايش بيشتر فرهنگيان قابليت دريافت معرفي نامه اسکان در مدارس شهر مشهد از طريق پايگاههاي مستقر در شهرهاي چناران و نيشابور امکان پذير است.
وي افزود: از طريق مسيرهاي منتهي به مشهد از جمله بجستان ،بردسکن، تربت حيدريه ، سبزوار، قوچان، کاشمر، کلات،و گناباد مي توانند اطلاعات لازم در خصوص چگونگي دريافت معرفي نامه را به دست آورند.
کارشناس مسئول تعاون و امور رفاهي سازمان آموزش و پرورش خراسان رضوي تصريح کرد : تحويل اماکن اقامتي تنها از طريق کارت شناسايي معتبر امکانپذير است و فقط فرهنگيان و بستگان درجه يک آنها مجاز به استفاده از اين مراکز هسند.
ثبت نام براي اقامت نوروزي در مدارس مشهد از طريق پايگاه اينترنتي WWW.Khedu.ivبه منظور رزرو جا و نيز تماس با شماره تلفنهاي ۲۲۵۴۰۶۰و 0۵۱۱-۸۵۴۷۰۵۰ميسر است./105
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