تورهاي تهرانگردي ازمقابل ايستگاه هاي مترو برگزار مي شود

به گزارش ميراث آريا(CHTN)به نقل ازروابط عمومي سازمان ميراث فرهنگي ،صنايع دستي و گردشگري استان تهران اين تورها در ايام نوروز تا 12 فرودين از مقابل ايستگاه هاي مترو ميرداماد،آزادي ،صادقيه ،امام خميني ،امام حسين ٬ سز سبز و شهر ري برگزار مي شود.مسير بازديد از جاذبه هاي شهر تهران به شرح زير است:از ايستگاه ميرداماد به مقاصد دار آباد و کاخ موزه سعدآبادو همچنين از همان ايستگاه به مقاصد حسينيه جماران و کاخ نياوراناز ايستگاه آزادي به مقاصد موزه هفت چنار و امامزاده حسن(ع)از ايستگاه صادقيه به مقاصد امامزاده عينعلي و زينعلي ،امامزاده جعفر و حميده خاتون و موزه پولاز ايستگاه امام خميني به مقاصد موزه ملي ملک ،موزه نقاشي پشت شيشه و همچنين از همين ايستگاه به مقاصد کاخ گلستان و موزه ملياز ايستگاه امام حسين به مقاصد موزه رضا عباسي و موزه فرشاز ايستگاه سرسبز به مقاصد امامزاده صالح و کاخ سعد آباد.از ايستگاه شهر ري به مقاصد برج طغرل ٬ابن بابويه و حرم حضرت عبدالعظيم (ع) و از همين ايستگاه به مقصد چشمه علي، بي بي شهر بانو و دژ رشکانشايان ذکر است تور هاي ياد شده در 10 مسير بطور رايگان بوده و از مهمانان هيچ گونه وجهي دريافت نمي شود .اين تورها توسط سازمان ميراث فرهنگي ، صنايع دستي و گردشگري استان تهران و با مشارکت معاونت اجتماعي شهرداري تهران برگزار مي شود./105علاقه مندان براي استفاده از اين تورها مي توانند در ايستگاه هاي ياد شده به همراه اتوبوس هاي که تابلوي تور هاي تهرانگردي بر روي آنها نصب شده است از جاذبه هاي شهر تهران ديدن کنند .براي کسب اطلاعات بيشتر مي توانيد با شماره هاي 225539083-88446324- 88425326 تماس حاصل کنند.

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