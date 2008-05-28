حضور 70 سفير در سنندج نشانه امنيت منطقه است

حسام‌الدين مجتهدي در گفت و گو با ميراث آريا(CHTN) ضمن بيان اين مطلب گفت: کردستان يکي از امن‌ترين نقاط براي گردشگران ايران است و آنها مي‌توانند در سلامت و امنيت کامل به اين استان سفر کرده و از جاذبه‌هايش استفاده کنند.وي ادامه داد: از جمله جاذبه هاي اين استان پارک آبيدر است که پر از چشمه‌ها و آب‌هاي روان است .وي همچنين محصولات کشاورزي و دامي استان را از جمله ديگر جاذبه‌هاي اين استان دانست و افزود: محصولات غذايي اين استان بسيار متنوع است و مي‌تواند جاذبه خوبي براي جذب گردشگران باشد.مجتهدي همچنين به جاذبه‌هاي گردشگري مذهبي اين استان اشاره کرد و گفت: کردستان به دليل وجود علما و مدرسين مذهبي سرآمد بسياري از کشورهاي منطقه بوده و کتاب‌هاي اين استادان و علما در کشورهاي ديگر مورد استفاده قرار مي‌گيرد.وي افزود: مردم کردستان از لحاظ شجاعت و سخاوت بي‌نظيرند و فرهنگ کردي هم براي جذب گردشگران بسيار موثر است./105

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