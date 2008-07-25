انتشار 240 هزار بروشور ويژه زائران درخراسان رضوي

وي اين اقدام را شامل نقشه راهنماي مشهد و بروشور هر شهرستان به صورت جداگانه، بروشور راهنماي صنايع دستي استان، پوسترهايي از اماکن تاريخي و گردشگري استان ، لوح فشرده مولتي مديا استان به دو زبان فارسي و انگليسي، کتاب موزه هاي استان، کتاب راهنماي جامع ميراث فرهنگي استان و کتاب عزاداري محرم در مشهد عنوان کرد.
پهلوان در ادامه اظهار داشت: اداره فرهنگي و ارتباطات اين سازمان همه ساله به منظور راهنمايي مسافران و گردشگران بويژه در ايام عيد نوروز و ايام تعطيلات تابستان اقدام به چاپ اين اقلام ميکند .
سرپرست اداره فرهنگي و ارتباطات درخصوص برنامههاي آينده انتشاراتي اين سازمان خاطر نشان کرد : چاپ کتابهاي نفيس استان، پيشکسوتان گردشگري و صنايع دستي، پيشکسوتان و اساتيد مرمت و بازسازي بناهاي تاريخي، کميک استريپ داستانهاي شاهنامه و چندين موضوع تاريخي و گردشگري از ديگر موضوعات در دست اقدام است./106
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