انتشار 240 هزار بروشور ويژه زائران درخراسان رضوي

به گزارش ميراث آريا(chtn)و به نقل از روابط عمومي اين سازمان محمدرضا پهلوان گفت: با توجه به فرا رسيدن ايام تابستان و حضور زائران علي ابن موسي الرضا (ع) در خراسان رضوي بويژه مشهد مقدس و به منظور راهنمايي زائران و گردشگران اين سازمان اقدام به چاپ اين بروشورها کرده است.وي اين اقدام را شامل نقشه راهنماي مشهد و بروشور هر شهرستان به صورت جداگانه، بروشور راهنماي صنايع دستي استان، پوسترهايي از اماکن تاريخي و گردشگري استان ، لوح فشرده مولتي مديا استان به دو زبان فارسي و انگليسي، کتاب موزه هاي استان، کتاب راهنماي جامع ميراث فرهنگي استان و کتاب عزاداري محرم در مشهد عنوان کرد.پهلوان در ادامه اظهار داشت: اداره فرهنگي و ارتباطات اين سازمان همه ساله به منظور راهنمايي مسافران و گردشگران بويژه در ايام عيد نوروز و ايام تعطيلات تابستان اقدام به چاپ اين اقلام مي‌کند .سرپرست اداره فرهنگي و ارتباطات درخصوص برنامه‌هاي آينده انتشاراتي اين سازمان خاطر نشان کرد : چاپ کتاب‌هاي نفيس استان، پيشکسوتان گردشگري و صنايع دستي، پيشکسوتان و اساتيد مرمت و بازسازي بناهاي تاريخي، کميک استريپ داستان‌هاي شاهنامه و چندين موضوع تاريخي و گردشگري از ديگر موضوعات در دست اقدام است./106

انتهای پیام/