۲۱ آبان ۱۳۸۷ - ۱۴:۳۳

کتاب جامع ايرانگردي منتشر شد

به گزارش ميراث آريا( CHTN) ، اين کتاب توسط انتشارات کامل و با همکاري سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري در 650 صفحه قطع رحلي، با ضميمه نقشه راه‌هاي ايران، نقشه سياسي و تقسيمات کشوري، نقشه گردشگري 30 استان کشور و جغرافياي طبيعي استان‌هاي کشور به چاپ رسيده است.

در اين کتاب وجه تسميه و پيشينه تاريخي هر استان، جاذبه‌هاي گردشگري شامل جاذبه‌هاي طبيعي، تاريخي، اجتماعي، روستاهاي هدف گردشگري کشور، آمار و اطلاعات مناطق نمونه گردشگري مصوبه هيأت دولت آثار و ابنيه ثبت شده توسط سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري کشور، فهرست اقامتگاه‌ها، آژانس‌هاي مسافرتي و تهيه بليط قطار، هواپيما، ترمينال‌ها و فرودگاه‌ها و . . . آورده شده است.

يادآورمي‌شود، اين کتاب در اوايل تابستان چاپ شده به زودي در تمامي مراکز گردشگري، ايرلاين‌ها، هتل‌ها، آژانس‌ها، کتابخانه‌ها و . . . توزيع خواهد شد./102

