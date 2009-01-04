مدير کل امور موزه‌هاي سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري در گفتگو با ميراث آريا( chtn) ضمن بيان اين مطلب افزود: پروژه موقعيت بحران در موزه‌هاي کشور با در نظر گرفتن ‌شرايط بحراني جنگ‌هاي ناخواسته، زلزله و حوادثي نظير آن برنامه ريزي و طراحي شده است.محمد حسين فرمهيني فراهاني در ادامه خاطرنشان کرد: در راستاي اجراي پروژه موقعيت بحران در موزه هاي سراسر کشور هم اکنون طراحي انبارهاي امن در هشت استان آذربايجان شرقي، اصفهان،‌ فارس، خراسان رضوي، قزوين،‌ کرمان، خوزستان و همدان در حال انجام است.وي با اشاره به اين که هم اکنون مطالعات مقدماتي احداث انبار امن در استان آذربايجان شرقي انجام شده اظهار داشت: تملک و مکان يابي انبار امن در قزوين با مشکلاتي روبرو شده ضمن اين که انجام مطالعات اوليه براي احداث يک انبار امن در سايت موزه هگمتانه پيش بيني شده است.به گفته اين کارشناس ارشد تاريخ: براساس اين برنامه همچنين آموزش مديريت بحران به کارشناسان و مديران مرتبط به موزه در دستور کار قرار دارد./118

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