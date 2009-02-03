۱۵ بهمن ۱۳۸۷ - ۱۰:۰۳

برگزاري نخستين جلسه کميته حمل ونقل ستاد تسهيلات سفرهاي نوروزي هرمزگان

برگزاري نخستين جلسه کميته حمل ونقل ستاد تسهيلات سفرهاي نوروزي هرمزگان

به گزارش ميراث آريا(CHTN) سياوش صابري رئيس اداره حمل ونقل مسافر اداره کل حمل ونقل و پايانه هاي هرمزگان با اعلام خبر فوق افزود: کميته مذکور به رياست اداره کل حمل ونقل وپايانه هاي استان ومشارکت16 عضو ازدستگاه‌هاي ذيربط شامل استانداري ، اداره بنادر ودريانوردي ، کشتيراني والفجر ، اداره کل فرودگاه ها ، گمرک ، هواپيمايي جمهوري اسلامي ، معاونت راهنمايي ورانندگي ، پليس راه ، اداره کل فني وحرفه اي ، مرکز امداد ، سازمان ميراث فرهنگي ، اداره کل هواشناسي ، سازمان اتوبوسراني ، تاکسيراني ، تعاوني لنج داران و تعاوني قايقرانان تشکيل شد .

وي تصريح کرد: با توجه به پيش بيني افزايش 30 درصدي جابجايي مسافران درسال جاري درحدود 6.5 ميليون نفر مسافر به استان عزيمت خواهند کرد.

صابري گفت: فراهم کردن امکانات مناسب حمل ونقلي واطلاعاتي مناسب ازطريق تدوين کتابچه راهنماي سفر ، بررسي مشکلات موجود و ارائه راهکارهاي لازم براي رفع آنها به منظور ارتقاء سطح خدمات به مسافران از عمده موارد مورد بحث ومصوبات نخستين جلسه کميته حمل ونقل ستاد سفر استان بوده است . /106

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کد خبر 138711152