برگزاري نخستين جلسه کميته حمل ونقل ستاد تسهيلات سفرهاي نوروزي هرمزگان

به گزارش ميراث آريا(CHTN) سياوش صابري رئيس اداره حمل ونقل مسافر اداره کل حمل ونقل و پايانه هاي هرمزگان با اعلام خبر فوق افزود: کميته مذکور به رياست اداره کل حمل ونقل وپايانه هاي استان ومشارکت16 عضو ازدستگاه‌هاي ذيربط شامل استانداري ، اداره بنادر ودريانوردي ، کشتيراني والفجر ، اداره کل فرودگاه ها ، گمرک ، هواپيمايي جمهوري اسلامي ، معاونت راهنمايي ورانندگي ، پليس راه ، اداره کل فني وحرفه اي ، مرکز امداد ، سازمان ميراث فرهنگي ، اداره کل هواشناسي ، سازمان اتوبوسراني ، تاکسيراني ، تعاوني لنج داران و تعاوني قايقرانان تشکيل شد .وي تصريح کرد: با توجه به پيش بيني افزايش 30 درصدي جابجايي مسافران درسال جاري درحدود 6.5 ميليون نفر مسافر به استان عزيمت خواهند کرد.صابري گفت: فراهم کردن امکانات مناسب حمل ونقلي واطلاعاتي مناسب ازطريق تدوين کتابچه راهنماي سفر ، بررسي مشکلات موجود و ارائه راهکارهاي لازم براي رفع آنها به منظور ارتقاء سطح خدمات به مسافران از عمده موارد مورد بحث ومصوبات نخستين جلسه کميته حمل ونقل ستاد سفر استان بوده است . /106

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