دريافت کارت شناسايي صنعتگري با آزمون پاياني همراه است

معاون هنرهاي سنتي و صنايع‌دستي در گفتگو با ميراث آريا(CHTN)، با بيان اين مطلب گفت: با تلاش‌هايي که در جهت علمي شدن صدور کارت‌هاي شناسايي در کشور انجام مي‌شود، سعي داريم از سال آينده با برپايي آزمون، نسبت به صدور اين کارت‌ها اقدام ‌کنيم.حسين هاتفي فارمد با حضور در آزمون پاياني صدور کارت شناسايي براي هنرمندان تهراني ادامه داد: استان تهران در برگزاري اين آزمون در کل کشور پيشتاز بوده است.وي با اشاره به اينکه ما براي صدور کارت‌هاي شناسايي و کارت‌هايي که هويت به هنرمند مي‌دهد بايد روش‌هاي مختلف ارزيابي را داشته باشيم، اظهار داشت: بهترين روش اين است که هنرمند را به صورت عملي ارزيابي کنيم.معاون هنرهاي سنتي و صنايع‌دستي تصريح کرد: اين اقدام در کنار تازگي امکان نظارت استادان ماهر و دانشگاهي را در نحوه کار هنرمندان و صنعتگران صنايع‌دستي فراهم مي‌کند.هاتفي با بيان اينکه بايد تلاش شود در کل کشور اين اقدام عملي شود، گفت: در حال حاضر هنرمندان بعد از پشت سر گذاشتن دوره‌هاي آموزشي موفق به دريافت کارت شناسايي صنعتگري مي‌شوند.وي در ادامه اظهار داشت: البته استفاده از روش آزمون به معناي اين نيست که هنرجويان به خوبي کار را نياموخته‌اند بلکه بدين معنا است که آن‌ها تلاش کنند در دوره آموزشي بهترين باشند.معاون هنرهاي سنتي و صنايع‌دستي با تأکيد بر اينکه در حال حاضر تعداد قابل توجهي از هنرمندان از طريق همين رشته‌هاي صنايع‌دستي ارتزاق مي‌کنند، افزود: اين در حالي است که تعدادي از همين هنرجويان تنها به دريافت کارت اقتضا کرده و بعد از ان فعاليت هنري خود را رها مي‌کنند.حسين هاتفي فارمد اظهار اميدواري کرد: با برگزاري آزمون‌هاي پاياني، فعاليت هنري آن‌ها از طرف کارشناسان و استادان محرز شود.وي با اشاره به نحوه برگزاري آزمون به صورت جامع براي هنرمندان تمامي رشته‌ها، گفت: برگزاري آزمون به صورت جامع در نمايش پتانسيل صنعتگران صنايع‌دستي به صورت يک جا موثر بوده و ابتکار جالبي به نظر مي‌رسد./111

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