به گزارش ميراث آريا (CHTN) به نقل از اداره کل روابط عمومي سازمان ميراث فرهنگي، صنايع‌دستي و گردشگري، دبير دومين جشنواره بازي‌هاي زمستاني اردبيل با بيان اين مطلب از رقابت‌ گروه‌هاي مختلف هنرمندان، ورزشکاران و ساير علاقمندان به بازي هاي زمستاني در اين جشنواره خبر داد.يحيي نقي زاده گفت: رقابت‌ گروه‌هاي هنرمند از استان‌هاي مختلف براي ساخت تنديس‌هاي يخي و برفي از 16 بهمن در منطقه نمونه گردشگري اندبيل خلخال آغاز و همزمان با فعاليت‌هاي کارگاهي در اين منطقه گردشگري، اقشار مختلف مردم نيز حضور خواهند داشت.سرپرست معاونت امور گردشگري سازمان استان اردبيل، توسعه و ترويج فرهنگ سفر و ايجاد فضاي تفريح و سرگرمي سالم براي دوستداران طبيعت و خانواده‌ها را از جمله اهداف اين جشنواره بر شمرد.نقي زاده افزود: برگزاري اين جشنواره فرهنگي- ورزشي در بخش‌هاي مختلف از جمله ساخت تنديس‌هاي يخي و برفي توسط آماتورها در مقطع دانش‌آموزان، دانشجويان و خانواده‌ها و نيز در بخش ورزشي نيز مسابقات اسکي، تيراندازي با کمان و تيراندازي با متحرک( تراپ)و سورتمه سواري برگزار و در نهايت در اين بخش‌ها نيز نفرات برگزيده معرفي خواهند شد.وي اظهار داشت: آموزش اسکي نيز از طريق هيات‌هاي مربوط به اداره کل تربيت بدني استان در کنار بازي‌هاي شاد و مفرح خانواده‌ها و ساير علاقمندان برگزار مي‌شود.به گفته نقي‌زاده اين جشنواره با مشارکت سازمان ميراث فرهنگي، صنايع‌دستي و گردشگري استان، اداره تربيت بدني استان و فرمانداري و ادارات شهرستان خلخال برگزار مي‌شود و حضور گروه‌هاي مختلف از استان‌هاي کشور در اين دوره از جشنواره، بيشتر و متنوع تر شده است.دبير دومين جشنواره بازي‌هاي زمستاني همچنين به مشارکت بخش خصوصي در اين جشنواره اشاره کرد و گفت: اماکن اقامتي و واحدهاي آب گرم منطقه در روزهاي برگزاري جشنواره با تخفيف‌هاي ويژه، پذيراي گردشگران خواهد بود.وي در خاتمه اظهار داشت: بخش اصلي رقابتي و نيز مراسم اختتاميه جشنواره با حضور گردشگران زمستاني از سراسر کشور، روز جمعه 18 بهمن در منطقه گردشگري اندبيل شهرستان خلخال برگزار مي شود./106

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