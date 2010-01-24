نمايش هنر تلفيق معرق و صدفکاري مازندران در اهواز

معاون هنرهاي سنتي و صنايع‌دستي استان مازندران در گفتگو با ميراث آريا(chtn)، اظهارداشت: هنرمندان اين استان 3 غرفه را در نمايشگاه سراسري تخصصي خوزستان به خود اختصاص داده‌اند.وي افزود: معرق چوب همراه با صدفکاري، معرق چوب و گره چيني رشته‌هاي برگزيده براي حضور در اين نمايشگاه هستند.معاون هنرهاي سنتي و صنايع‌دستي مازندران، معرق چوب همراه با صدفکاري را از رشته‌هاي جديدي دانست که در اين استان صنعتگراني را به خود جذب کرده است.وي اضافه کرد: آثاري که اين هنرمندان توليد مي‌کنند به تازگي توجه خريداران بسياري را به خود جلب کرده و اين معاونت سعي دارد آن را بيش از پيش معرفي کند.اين مقام مسئول در خصوص مکان برگزاري اين نمايشگاه تصريح کرد: نمايشگاه تخصصي صنايع‌چوبي و حصيري استان خوزستان در محل موزه هنرهاي معاصر شهرستان اهواز در حال برگزاري است.معاون هنرهاي سنتي و صنايع‌دستي مازندران خاطرنشان کرد: اين نمايشگاه از 30 دي ماه برپا شده و تا 5 بهمن ادامه دارد.112/

انتهای پیام/