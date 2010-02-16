رئيس سازمان ميراث فرهنگي، صنايع‌دستي و گردشگري همدان در گفتگو با ميراث آريا(chtn)، با بيان اين مطلب گفت: صادرات صنايع‌دستي همدان در اين مدت شامل توليداتي چون سفال، شيشه دست ساز، مجسمه، مصنوعات سنگي، گبه، چرم، ساز سنتي و سراميک است.اسدالله بيات ادامه داد: ارزش دلاري صادرات صنايع‌‌دستي همدان در دي ماه امسال معادل 4 ميليون و 110 هزار و 375 دلار بوده است.وي با اشاره به اينکه صادرات صنايع‌‌دستي همدان در اين مدت به دو شکل رسمي و غير رسمي انجام شده است، اظهار داشت: ‌صادرات رسمي به طور مستقيم از گمرک همدان و صادرات غير رسمي از استان‌هاي همجوار به کشورهاي ديگر انجام شده است.رئيس سازمان ميراث فرهنگي اين استان تصريح کرد: صادرات رسمي صنايع‌‌دستي و هنرهاي سنتي همدان 3 ميليون و 793 هزار و 665 دلار ارزيابي شده است.بيات اضافه کرد: بيشترين ارز آوري صادرات رسمي همدان مربوط به سفال با 3 ميليون و 459 هزار دلار بوده است.اين مقام مسئول در ادامه اظهار داشت: ارزش دلاري صادرات غير رسمي صنايع‌‌دستي و هنرهاي سنتي همدان نير 316 هزار و 710 دلار اعلام شده است.وي با بيان اينکه صادرات غير رسمي صنايع‌‌دستي همدان در اين مدت از مبدأ تهران، گناوه، بوشهر، کرمانشاه، بندرعباس و تبريز به کشورهاي مختلف انجام شده است، گفت: امارات، قطر، کانادا، عراق، ايتاليا و ترکيه مقصد صادرات غير رسمي صنايع‌دستي همدان بوده است.رئيس سازمان ميراث فرهنگي، صنايع‌دستي و گردشگري همدان تأکيد کرد: صادرات صنايع‌‌دستي و هنرهاي سنتي استان همدان نسبت به مدت مشابه سال قبل 106 درصد رشد داشته است.اسدالله بيات خاطرنشان کرد: ارزش دلاري صادرات صنايع‌‌دستي همدان در مدت مشابه سال قبل برابر با يک ميليون و 986 هزار دلار بوده است.111/

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