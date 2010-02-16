معاون ميراث فرهنگي سازمان ميراث فرهنگي،صنايع دستي و گردشگري استان کرمان با بيان مطلب فوق به ميراث آريا(chtn) گفت:در سال 88 پروژه‌هاي مرمتي مهمي وجود دارد که مرمت و احياء آنها آغاز شده است.محسن موحدي گفت:مسجد جامع ، مسجد امام، کاروانسراي گنجعليخان ( دانشگاه ميراث)، حمام زنانه گنجعليخان ( پس از سي سال انقلاب ) و عمارت هشت ضلعي از جمله اين بناها است.وي خاطرنشان کرد: همچنين خانه غفاري، آب انبار حاج محمد تقي، قلعه انار،مسجد کهنه، عمارت صمد خاني و موسي خاني شهربابک، آسياب هفتم در کوهبنان،ارگ راين و خانه شوکت سعيدي سيرجان از ديگر بناهاي در حال مرمت است.اين مقام مسئول در سازمان ميراث فرهنگي استان کرمان يادآور شد: مرمت مقبره خواجه اتابک، مسجد کهنه شهربابک ، خانه امام جمعه، مجموعه حاج آقا علي رفسنجان ، باغ شاهزاده ، قلعه دختر و اردشير کرمان ، يخدان زريسف باغ بيرم آباد کرمان و بازار کرمان از پروژه‌هاي سال جاري و در حال انجام است./117

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