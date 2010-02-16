به گزارش ميراث آريا(chtn)،‌ وزارت گردشگري مکزيک اعلام کرد،‌ مشکلات و معضلات اقتصادي و بهداشتي به وجود آمده باعث کاهش دو ميليارد دلاري درآمد گردشگري اين کشور، از29/13 ميليارد دلار سال 2008 به 28/11 ميليارد دلار در سال گذشته شد.علاوه بر معضلات بهداشتي و اقتصادي به وجود آمده، گسترش جنايات ناشي از قاچاق مواد مخدر و کشته شدن گروهي از گردشگران در شهرهاي مرزي اين کشور در سال گذشته نيز از ديگر دلايل کاهش درآمد گردشگري مکزيک بود.گفتني است، مکزيک در سال گذشته، به رغم تنزل در بخش گردشگري صاحب رکوردهاي جديد در ديگر بخش‌ها شد که از آن جمله مي‌توان به گزارش سازمان بهداشت جهاني مبني بر نام نهادن اين کشور به عنوان کانون شيوع بيماري‌هاي ويروسي در 40 سال گذشته نام برد.سقوط درآمد صنعت گردشگري مکزيک درحالي است که اين صنعت به عنوان يکي از اصلي‌ترين منابع اقتصادي اين کشور محسوب مي‌شود./109

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