معاون گردشگري اداره ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري شهرستان کاشان با بيان اين مطلب به ميراث آريا(chtn)،گفت:در راستاي دست يابي اهداف عالي دولت نهم و سازمان متبوع استان، در پي تأمين زيرساخت‌هاي گردشگري، با توجه به اصل 44 قانون اساسي (خصوصي‌سازي) برنامه‌ريزي‌هاي اين مديريت در جهت تشويق و ترغيب بخش خصوصي با ايجاد هماهنگي بين سازماني و ارايه تسهيلات ويژه به سرمايه‌گذاران شکل گرفت.عباس سلمانيان افزود: با پيگيري‌هاي به عمل آمده از طريق معاونت گردشگري و سرمايه‌گذاري استان و شهرستان کاشان تعداد 31 طرح گردشگري با عناوين هتل‌ ، مهمانپذير ، سفره‌خانه ، شرکت‌هاي خدمات گردشگري و مجموعه‌هاي تفرجگاهي موفق به اخذ موافقت‌ اصولي و موافقت تأسيس شدند.وي تصريح کرد: هر طرح به تبع زمان ارايه اولين درخواست و شروع عمليات، درصدي از عمليات اجرايي آن انجام گرفته است.سلمانيان اضافه کرد: در دهه فجر 88 تعداد 6 طرح که آماده بهره‌برداري هستند براي افتتاح به مسئولان استان و شهرستان اعلام شد.وي ادامه داد: طرح‌ها شامل اقامتگاه سنتي(1 دستگاه) ، سفره‌خانه سنتي(2 دستگاه)، آموزشگاه گردشگري (1دستگاه)و مجموعه پذيرائي چند منظوره (1دستگاه) ،تفرجگاه(باغ پرندگان(1 دستگاه )است .سلمانيان خاطرنشان کرد: اين طرح‌ها در تاريخ 17 بهمن ماه 88 با حضور تمامي مسئولين و مديران شهرستان کاشان و معاونت سياسي اجتماعي استانداري اصفهان افتتاح شدند ./104

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