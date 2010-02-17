علي بنياسدي افزود:ترغيب بيش از 40 نفر از همکاران رسمي و پيماني جهت حضور در کلاسهاي آموزشي کوتاه مدت ضمن خدمت از اهم فعاليت صورت گرفته در اين معاونت است.
وي تصريح کرد: نظارت بر اجراي مناقصه واگذاري دورههاي آموزشي عمومي به بخش خصوصي تا عقد قرارداد با برنده مناقصه ، نظارت بر شروع فعاليت 34 کارگاه و مرکز آموزش صنايع دستي در سراسر استان با بيش از 20 رشته مختلف صنايع دستي از اول شهريور ماه سالجاري نيز توسط اين معاونت انجام گرفته است .
اين مقام مسئول در سازمان ميراث فرهنگي استان کرمان خاطرنشان کرد:بازديد از کارگاههاي آموزشي صنايع دستي در زندان کرمان، تهيه گزارش بازديد و برطرف کردن نياز مددجويان از نظر مواد اوليه و مربي با تجربه ، پيگيري اجراي نخستين دوره آموزشي صنايع دستي در سالجاري در سراسر استان با حضور نزديک به 400 هنر آموز و ... از جمله فعاليت هاي صورت گرفته واحد آموزش معاونت فرهنگي و ارتباطات در هفت ماهه اول سال 88 است ./117
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