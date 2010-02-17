معاون فرهنگي و ارتباطات سازمان ميراث فرهنگي،صنايع دستي و گردشگري استان کرمان با بيان مطلب فوق به ميراث آريا(chtn) گفت:13 نفر از فراگيران دوره تخصصي مديريت فني براي اجراي اين دوره هدايت شدند.علي بني‌اسدي افزود:ترغيب بيش از 40 نفر از همکاران رسمي و پيماني جهت حضور در کلاس‌هاي آموزشي کوتاه مدت ضمن خدمت از اهم فعاليت صورت گرفته در اين معاونت است.وي تصريح کرد: نظارت بر اجراي مناقصه واگذاري دوره‌هاي آموزشي عمومي به بخش خصوصي تا عقد قرارداد با برنده مناقصه ، نظارت بر شروع فعاليت 34 کارگاه و مرکز آموزش صنايع دستي در سراسر استان با بيش از 20 رشته مختلف صنايع دستي از اول شهريور ماه سالجاري نيز توسط اين معاونت انجام گرفته است .اين مقام مسئول در سازمان ميراث فرهنگي استان کرمان خاطرنشان کرد:بازديد از کارگاه‌هاي آموزشي صنايع دستي در زندان کرمان، تهيه گزارش بازديد و برطرف کردن نياز مددجويان از نظر مواد اوليه و مربي با تجربه ، پيگيري اجراي نخستين دوره آموزشي صنايع دستي در سالجاري در سراسر استان با حضور نزديک به 400 هنر آموز و ... از جمله فعاليت هاي صورت گرفته واحد آموزش معاونت فرهنگي و ارتباطات در هفت ماهه اول سال 88 است ./117

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