رئيس سازمان ميراث فرهنگي،صنايع دستي و گردشگري استان آذربايجان غربي با بيان اين مطلب به ميراث آريا(chtn)،گفت: اين مسير با توجه به افتتاح پل ميانگذر درياچه اروميه يک مسير گردشگري با جذابيت‌هاي فوق العاده است .اسدالله عليزاده باران دوزي خاطرنشان کرد: در واقع مشوق‌هاي سرمايه‌گذاري خوبي هم براي سرمايه‌گذاري در اين محور وجود دارد .وي ادامه داد: در اين زمينه هماهنگي‌هايي با استاندار انجام شده و با دو و سه مورد سرمايه‌گذار رايزني اوليه صورت گرفته است .عليزاده تصريح کرد: در استان آذربايجان غربي مي توان علاوه بر جاذبه هاي متعدد تاريخي، فرهنگي و اجتماعي، جاذبه هاي طبيعي و کميابي را مشاهده کرد.وي اضافه کرد: استان آذربايجان غربي به لحاظ طبيعي در برگيرنده شورترين و بزرگ ترين درياچه داخلي ايران و بزرگ ترين آبگير دايمي آسياي غربي است./104

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