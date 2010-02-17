اسدالله عليزاده باران دوزي خاطرنشان کرد: در واقع مشوقهاي سرمايهگذاري خوبي هم براي سرمايهگذاري در اين محور وجود دارد .
وي ادامه داد: در اين زمينه هماهنگيهايي با استاندار انجام شده و با دو و سه مورد سرمايهگذار رايزني اوليه صورت گرفته است .
عليزاده تصريح کرد: در استان آذربايجان غربي مي توان علاوه بر جاذبه هاي متعدد تاريخي، فرهنگي و اجتماعي، جاذبه هاي طبيعي و کميابي را مشاهده کرد.
وي اضافه کرد: استان آذربايجان غربي به لحاظ طبيعي در برگيرنده شورترين و بزرگ ترين درياچه داخلي ايران و بزرگ ترين آبگير دايمي آسياي غربي است.
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