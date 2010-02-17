به گزارش ميراث آريا(chtn)، اين نمايشگاه قرار است 15 تا 20 اسفندماه به ميزباني شهر مادريد برگزار شود.بنابراين گزارش معاونت هنرهاي سنتي و صنايع‌دستي 3 نفر از بانوان کشورمان را براي حضور در نمايشگاه مادريد برگزيده است.با توجه به اينکه نمايشگاه مذکور در حاشيه همايش زنان برگزار مي‌شود 3 نفراز بانوان شاخص صنايع‌دستي و هنرهاي کشورمان انتخاب شده‌اند.معاونت هنرهاي سنتي و صنايع‌دستي به منظور حضور مناسب‌تر هنرمندان کشورمان در نمايشگاه‌هاي خارج از کشور اقدام به تهيه بانک اطلاعات صنعتگران شاخص کرده است.هنرمندان براي شرکت در نمايشگاه‌هاي خارج از کشور از روي بانک اطلاعات هنرمندان شاخص با توجه به موضوع نمايشگاه انتخاب مي‌شوند.اين گزارش حاکي از آن است که هنرمندان حاضر در نمايشگاه حاشيه همايش بانوان مادريد، در رشته‌هاي مينياتور، مشبک، منبت و خوشنويسي آثار خود را به نمايش مي‌گذارند.فريبا نصيري هنرمند مينياتوريست، هانيه محمد باقر صنعتگر مشبک، منبت و زهره عباسي هنرمند رشته خوشنويسي راهي اين نمايشگاه مي‌شوند.اين نمايشگاه با همکاري سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي با حضور هنرمندان برجسته کشورمان برگزار مي‌شود.111/

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