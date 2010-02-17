معاون هنرهاي سنتي و صنايع دستي سازمان ميراث فرهنگي،صنايع دستي و گردشگري استان کردستان با بيان اين مطلب به ميراث آريا(chtn)،گفت: در استان بيش از 40 تعاوني تخصصي صنايع‌دستي در زمينه‌هاي مختلف صنايع‌دستي تشکيل شده که از اين تعداد 25 تعاوني فعال و 3 تعاوني در دست اجرا و 12 غيرفعال هستند.فرهاد حامدي با بيان اينکه از آنجاييکه بافت جمعيتي استان جوان است همين امر سبب شده به نوعي در توليد يا عرضه محصولات صنايع دستي اين افراد فعاليت بيشتري داشته باشد، افزود: از اين رو لزوم سياست گذاري و توجه بيشتر به صنايع دستي را آشکار مي کند .وي تصريح کرد: معاونت صنايع دستي استان کردستان با توجه به وضعيت اقتصادي ، اجتماعي استان به آموزش , پژوهش و تحقيق دراين زمينه روي آورده و عملکرد آن مبين اين واقعيت است که مورد استقبال مردم واقع شده است.حامدي اضافه کرد: صنايع دستي استان کردستان مجموعه وسيعي از رشته ها و صنايع بديع از قبيل قالي، گليم، نازککاري، مشبک کاري، معرق کاري، سفالگري، حصير بافي، جاجيم بافي، زيورآلات سنتي، مصنوعات سنگي، مصنوعات چرمي و ……. است ./104

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