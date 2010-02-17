به گزارش ميراث آريا(chtn)،‌ موسسه خدمات مشاوره‌اي صنعت هتلداري ال ال سي امريکا در جديدترين گزارش خود، ميانگين ظرفيت هتل‌هاي هاوايي در سال 2009، را 66 درصد اعلام کرد که در مقايسه با سال 2008 چهار درصد کاهش داشته است.اين سازمان با اشاره به اينکه آمار کنوني پايين‌ترين نرخ گزارش شده از تاريخ آغاز به کار اين موسسه در سال 1987 تاکنون بوده، سال گذشته را به عنوان سخت‌ترين سال براي صنعت گردشري و هتلداري هاوايي معرفي کرد.به همين منظور،‌ هتلداران هاوايي براي برون رفت از مشکلات به وجود آمده و گذر از نقطه بحراني کنوني سال جديد را با کاهش هزينه‌هاي رايج خود آغاز کرده اند.کاهش درآمد هتل‌ها و به طبع آن کاسته شدن ميزان ورود گردشگر به هاوايي درحالي مطرح است، که ساکنان اين منطقه از تاثير منفي حضور گردشگران بر فرهنگ بومي خود ابراز نگراني کرده اند./109

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