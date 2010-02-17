مدير پايگاه روستاي قهي در گفتگو با ميراث آريا(chtn)ضمن بيان اين مطلب افزود: بخشي از پوشش آجري آن به طور کامل تعويض و آجرهاي جديد به شکل سنتي اجرا شد.حميد محمدنژاد در ادامه خاطرنشان کرد: از ديگر اقدامات مرمت اين بنا مي‌توان به مرمت اتاق راه چينه به همراه پله هاي مسير راه چينه اشاره کرد.وي با بيان اين که عمليات مرمت کف مخزن آب انبار نيز انجام شد بيان داشت: سپس آب گيري آب انبار انجام شد.به گفته اين مقام مسئول در پايگاه روستاي قهي؛در حال حاضر به دليل وجود مشکل کمبود آب در روستاي قهي ، همان کاربري آب انبار براي آن در نظر گرفته شد.وي با بيان اين که آب انبار کدخدا مربوط به دوره قاجار است افزود: اين آب انبار از مجموعه مخزن و اتاقک راه چينه تشکيل شده است./119

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