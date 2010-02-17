رنجبر نسب تصريح کرد: در حال حاضر تمام ساخت و سازهاي شهرستان بم بر اساس معيارهاي ميراث جهاني انجام مي گيرد که بي شک در روند نجات بخشي و حفظ ارگ قديم کمک ميکند.
اين مقام مسئول در نمايندگي ميراث فرهنگي شهرستان بم در ادامه تاکيد کرد: اين شهرستان داراي 116 اثر تاريخي است که 27 اثر آن درفهرست آثار ملي به ثبت رسيده است .
وي با اشاره به اينکه تنوع آب و هوايي اين شهرستان باعث جذب گردشگران بسياري مي شود، اضافه کرد: منطقه دهبکري به عنوان روستاي هدف گردشگري و همچنين منطقه ويژه اقتصادي ارگ جديد بم از مناطق گردشگرپذير اين شهرستان هستند.
رنجبرنسب با اشاره به اينکه اين شهرستان تنها شهرستاني است که از آثار ادوار مختلف بهره ميبرد،تصريح کرد: وجود دوره نوسنگي در تله آتشين دارستان و منطقه دارزين با قدمتي چند هزارساله دليلي بر اين ادعاست./117
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