مسئول نمايندگي ميراث فرهنگي ،صنايع دستي و گردشگري شهرستان بم در ادامه با اشاره به اينکه شهر بم تنها شهري است که منظر فرهنگي آن ثبت جهاني شده است،به ميراث آريا(chtn) گفت: براي نخستين بار در دنيا اين مسئله روي داده است که توجه خاص همگان را براي بازسازي و نجات بخشي ارگ مي طلبد.رنجبر نسب تصريح کرد: در حال حاضر تمام ساخت و سازهاي شهرستان بم بر اساس معيارهاي ميراث جهاني انجام مي گيرد که بي شک در روند نجات بخشي و حفظ ارگ قديم کمک مي‌کند.اين مقام مسئول در نمايندگي ميراث فرهنگي شهرستان بم در ادامه تاکيد کرد: اين شهرستان داراي 116 اثر تاريخي است که 27 اثر آن درفهرست آثار ملي به ثبت رسيده است .وي با اشاره به اينکه تنوع آب و هوايي اين شهرستان باعث جذب گردشگران بسياري مي شود، اضافه کرد: منطقه دهبکري به عنوان روستاي هدف گردشگري و همچنين منطقه ويژه اقتصادي ارگ جديد بم از مناطق گردشگرپذير اين شهرستان هستند.رنجبرنسب با اشاره به اينکه اين شهرستان تنها شهرستاني است که از آثار ادوار مختلف بهره مي‌برد،تصريح کرد: وجود دوره نوسنگي در تله آتشين دارستان و منطقه دارزين با قدمتي چند هزارساله دليلي بر اين ادعاست./117

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