به گزارش ميراث آريا(chtn)، مجوزهاي سه گانه صنايع‌دستي شامل کارت شناسايي صنعتگري، پروانه توليد کارگاهي و اعلاميه تأسيس کارگاهي است.بنابراين گزارش تا به حال 147 هزار و 534 رکورد در بانک جامع اطلاعات صنايع‌دستي کشورمان به ثبت رسيده است.از آغاز به فعاليت بانک جامع تا 12بهمن ماه سال جاري اطلاعات در بخش‌هاي مختلف صنايع‌دستي به اين بانک وارد شده است.بيشترين اطلاعات ثبت شده در بانک اطلاعات صنايع‌‌دستي کشور تا به حال مربوط به صدور کارت شناسايي صنعتگران و هنرمندان با ثبت 78 هزار و 922 رکورد است.همچنين 2 هزار و 443 رکورد مربوط به صدور اعلاميه تأسيس کارگاهي و 5 هزار و 584 رکورد نيز در بخش صدور پروانه توليد کارگاهي به ثبت بانک جامع اطلاعات صنايع‌دستي کشور رسيده است.اين گزارش حاکي از آن است که بانک جامع همچنين اطلاعاتي در بخش تمديد مجوزهاي سه گانه صنايع‌دستي در اختيار دارد.بيش از 2 هزار و 400 رکورد در بخش تمديد کارت شناسايي صنعتگري توسط معاونت‌هاي صنايع‌‌دستي استاني به بانک جامع اطلاعاتي وارد شده است.اين در حالي است که 680 رکورد نيز مربوط به تمديد پروانه توليد کارگاهي و 98 رکورد در بخش تمديد اعلاميه تأسيس کارگاهي به ثبت اين بانک رسيده است.همچنين معاونت هنرهاي سنتي و صنايع‌دستي از ثبت 3 هزار و 275 رکورد در بخش تمديد مجوزهاي سه گانه صنايع‌‌دستي در اين بانک خبر داده است.111/

انتهای پیام/