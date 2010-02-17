به گزارش ميراث آريا (chtn) ، سيد رضا موسوي افزود: امروزه به دليل وجود رسانه هاي مختلف و توسعه گردشگري مجازي آشنايي و علاقه مردم کشورهاي مختلف نسبت به ساير کشورها بيشتر شده است .معاون گردشگري کشور درگردهمايي همکاري‌هاي مشترک ايران و روسيه با بيان اينکه طبق نظر کارشناسان توسعه گردشگري موجب فقرزدايي ، اشتغالزايي و ايجاد توازن فرهنگي و اجتماعي مي شود تصريح کرد:‌ دو کشور ايران و روسيه به دليل برخورداري از مشترکات فرهنگي و تاريخي مي توانند در اين زمينه مثبت عمل کنند .موسوي با بيان اينکه کشور ايران به دليل برخورداري از جاذبه‌هاي تاريخي و طبيعي بي‌شمار مي‌تواند پذيراي گردشگران روسي باشد ، گفت: 65 درصد مردم روسيه علاقمند به انجام سفرهاي خانوادگي هستند و روسيه در اين زمينه با ايران تشابه فرهنگي دارد .اين مقام مسئول در معاونت گردشگري سازمان ميراث فرهنگي خاطر نشان کرد : کشور ايران به دليل برخورداري از اقليم چهار فصل و منابع تاريخي و فرهنگي بيشمار تاثير زيادي در جذب گردشگر فرهنگي به خود دارد چرا که اين ويژگي‌ها در کمتر کشوري به چشم مي‌خورد .وي اظهار اميدواري کرد:‌ با برنامه‌ريزي مسئولان دو کشور در دو بخش دولتي و خصوصي ارتباطات گردشگري و توسعه روابط فرهنگي دو کشور ايران و روسيه افزايش پيدا کند .موسوي خاطر نشان کرد‌: حدود 20 ميليون مسلمان در کشور روسيه زندگي مي‌کنند که اين ويژگي نيز مي تواند زمينه ساز توسعه گردشگري زيارتي دو کشور باشد که اين امر نيازمند برنامه‌ريزي و افزايش تعاملات است .وي بيان داشت:‌ گردشگري موجب ايجاد اقتصاد سالم ميان کشورها مي‌شود و پاک‌ترين صنعت از نظر درآمدزايي است .موسوي با بيان اينکه امنيت و آرامش گردشگران خارجي در ايران قابل تضمين است ، اظهار داشت: در حوزه سياسي و اقتصادي ارتباط خوبي ميان دو کشور وجود دارد و لازم است اين ارتباط از طريق توسعه گردشگري افزايش پيدا کند.115/

انتهای پیام/