آشنايي کارشناسان عراقي با اسيدزدايي آثار کاغذي

مهشيدايلخاني در ادامه خاطرنشان کرد: ازديگر عوامل آثار مخرب پس از اسيدي شدن ميتوان ترد و شکننده شدن و تغيير شکل کاغذ را برشمرد .
وي اضافه کرد: با توجه به اين که آثار کاغذي از ديگر مواد آلي هستند که همواره تحت تاثير شرايط محيطي قرار ميگيرند بنابراين دچار تغييرات شيميايي و آسيبهاي منتج از آن ميشوند از مهمترين اين آسيبها، اسيدي شدن اثر است که در پي آن زنجيرههاي سلولز تخريب شده و پس از هيروليزاسيدي و اکسيداسيون، درنهايت اثر اسيدي ميشود.
وي با بيان اين که بالارفتن مقدار اسيديته منجر به تردي و شکنندگي و به زردي گراييدن اثر کاغذي مي شود، افزود: به منظور حفاظت از آثار کاغذي پيش از انجام مرمت بايد اسيدسنجي شده و در صورت لزوم با مواد متناسب با نوع اثر، اسيدزدايي آنها انجام شود.
همچنين در اين کارگاه تعيين ميزان اسيديته به روشهاي مختلف از جمله دستگاهي و نواري و همچنين تهيه محلولهاي براي اسيدزدايي، لزوم کاربرد هر يک و محدوديتها و مزاياي آن و در نهايت انتخاب بهترين روش به صورت عملي به کارشناسان عراقي آموزش داده شد .
در پايان هر يک از شرکتکنندگان، تعيين اسيديته و سنجش برروي نمونه سندکاغذي خود انجام دادند و با توجه به نوع سند خود،روش مناسب را براي اسيدزدايي انتخاب کردند./119
