معاون هنرهاي سنتي و صنايع دستي اداره کل ميراث فرهنگي،صنايع دستي و گردشگري استان کرمانشاه با بيان مطلب فوق به ميراث آريا(chtn) گفت:اين نمايشگاه با حضور امام جمعه،معاونان فرماندار،مسئولان ادارات و ارگان‌هاي محلي و مردم شهرستان افتتاح شد.نصرت‌ا... سپهر افزود:امام جمعه کرمانشاه در مراسم افتتاحيه از صنايع دستي به عنوان يک ارزش نام برد و بر رشد،توجه و روي آوري مردم به صنايع دستي و هنرهاي سنتي استان تاکيد کرد.معاون صنايع دستي استان کرمانشاه با اشاره به ارزش و اعتبار صنايع دستي،در خصوص اهداف برپايي اين نمايشگاه گفت:غني سازي اوقات فراغت مردم،آشنايي مردم با صنايع دستي استان و همچنين در معرض ديد عموم قرار دادن صنايع دستي از جمله اهداف است.وي خاطرنشان کرد:40 غرفه در اين نمايشگاه برپا شده است که در آن صنايع دستي نظير سفال،سراميک،منبت،معرق،قلم‌زني،خرمهره،گيوه،گليم،فرش،جاجيم،ابزار آلات فلزي،سراجي،نازک کاري چوب و ...به نمايش درآمده است.سپهر ادامه داد:همچنين در کنار اين نمايشگاه منطقه‌اي صنايع دستي، سوغات استان‌هايي همچون قم،شيراز،تبريز و اصفهان عرضه مي‌شود.اين مقام مسئول در اداره کل ميراث فرهنگي استان کرمانشاه تصريح کرد:علاوه بر اين با برپايي يک تخته سياه‌ چادر عشايري سوغات محلي استان همچون نان ساجي،بژي و ...پخت و عرضه مي‌شود.وي يادآور شد:اين نمايشگاه در داخل شهر سنقر در پارک جنب سپاه پاسداران از روز گذشته آغاز به کار و تا هفتم تيرماه ادامه دارد.به گفته معاون هنرهاي سنتي و صنايع دستي اداره کل ميراث فرهنگي استان کرمانشاه غرفه‌هاي صنايع دستي اين نمايشگاه به صورت رايگان در اختيار هنرمندان و صنعتگران قرار گرفته است.سپهر تصريح کرد:اين نمايشگاه‌هاي منطقه‌اي تا کنون در شهرستان‌هاي پاوه، روانسر،جوانرود و سنقر و کليايي برپا شده و برگزاري آن در مابقي شهرستان‌ها از سوي معاونت‌ برنامه‌ريزي شده است.معاون هنرهاي سنتي و صنايع دستي اداره کل ميراث فرهنگي استان کرمانشاه يادآور شد:اين نمايشگاه توسط معاونت و با همکاري بخش خصوصي برگزار شده است.وي ادامه داد:پس از اتمام برگزاري اين نمايشگاه در شهرستان‌هاي استان درصدد برگزاري نمايشگاه منطقه‌اي صنايع دستي در مناطق توريستي و تفريحي استان هستيم./117

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