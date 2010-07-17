معاون هنرهاي سنتي و صنايع دستي اداره کل ميراث فرهنگي،صنايع دستي و گردشگري استان کرمانشاه با بيان مطلب فوق به ميراث آريا(chtn) گفت:هنرمندان مي‌توانند با در دست داشتن مدارک خود به معاونت صنايع‌دستي مراجعه تا با همکاري اداره کل فني و حرفه‌اي و سازمان تأمين اجتماعي براي بيمه اين‌ افراد اقدام لازم صورت گيرد.نصرت‌ا... سپهر گفت:معاونت صنايع دستي استان زمينه‌اي فراهم کرده است تا در هر بخش و شهرستاني آزمون تئوري و عملي از متقاضيان رشته‌‌هايي که مهارت دارند به عمل آيد و سپس گواهي مهارت براي آن‌ها صادر مي‌‌شود تا به تأمين اجتماعي معرفي شوند.وي با اشاره به اينکه سهم هر نفر براي بيمه کردن 21 هزار و 900 تومان است،خاطرنشان کرد: اين حرکت ارزشمند کمک بسيار خوبي به توليد‌کنندگان صنايع‌‌دستي خواهد کرد که علاوه بر صدور دفترچه بيمه‌ براي آن‌ها، بازنشستگي نيز به آن‌ها تعلق مي‌گيرد.اين مقام مسئول خاطرنشان کرد:دولت زمينه‌اي را براي بسياري از توليد‌کنندگان مسن و از کار افتاده‌ که درآمدي ندارند فراهم کرده است که اجراي اين مهم کمک خوبي به رونق صنايع دستي استان‌ها خواهد کرد./117

