نصرتا... سپهر گفت:معاونت صنايع دستي استان زمينهاي فراهم کرده است تا در هر بخش و شهرستاني آزمون تئوري و عملي از متقاضيان رشتههايي که مهارت دارند به عمل آيد و سپس گواهي مهارت براي آنها صادر ميشود تا به تأمين اجتماعي معرفي شوند.
وي با اشاره به اينکه سهم هر نفر براي بيمه کردن 21 هزار و 900 تومان است،خاطرنشان کرد: اين حرکت ارزشمند کمک بسيار خوبي به توليدکنندگان صنايعدستي خواهد کرد که علاوه بر صدور دفترچه بيمه براي آنها، بازنشستگي نيز به آنها تعلق ميگيرد.
اين مقام مسئول خاطرنشان کرد:دولت زمينهاي را براي بسياري از توليدکنندگان مسن و از کار افتاده که درآمدي ندارند فراهم کرده است که اجراي اين مهم کمک خوبي به رونق صنايع دستي استانها خواهد کرد./117
