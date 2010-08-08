فريدون فعالي افزود: با وجود جذابيت هايي چون کوه و دشت ، آبشار و جنگل ، تالاب هاي مختلف و امکانات گردشگري گوناگون دراين استان و چاپ وانتشار CD و بروشورهاي معرفي اين استان، ولي تاکنون به خوبي اين قابليت ها معرفي نشده ، از اين رو تهيه برنامه تبليغاتي اين استان جهت پخش در شبکه هاي تلويزيوني مختلف از جمله راهکارهاي معرفي هر چه بهتر اين استان خواهد بود.
وي با اشاره به همجواري استان هايي چون تهران و خراسان رضوي، اجراي اين طرح را از اين استان ها مناسب عنوان کرد و گفت: در همين راستا در نظر است با همکاري شرکت پيام بازرگاني سروش، نسبت به تهيه 30 برنامه 10 دقيقه اي در محدوده هاي مختلف جغرافيايي استان با به تصوير کشيدن قابليت ها و جذابيت هاي گوناگون اقدام شود.
فعالي درپايان برآورد هزينه توليد و پخش اين برنامه تبليعاتي را حدود 1 ميليارد ريال عنوان کرد .
/104
انتهای پیام/