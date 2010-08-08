اشغال 110 درصدي ظرفيت هتل ها و مراکز اقامتي آذربايجان شرقي

دبير کارگروه ميراث فرهنگي و گردشگري استان، در اين رابطه گفت: استان آذربايجان شرقي با توجه به ارائه گسترده اطلاعات گردشگري و همچنين تکميل و تجهيز زيرساختهاي گردشگري در بسياري از نقاط استان، چند سالي است که شاهد حضور گردشگراني از نقاط مختلف کشور و ساير نقاط جهان در شهرستانهاي آذربايجان شرقي هستيم.
به گفته محمدي، بر همين منوال و در اولين ماه فصل تابستان، هتل ها و مراکز اقامتي استان، با افزايش تخت هاي خود، ظرفيت يکصد و ده درصدي را براي حضور مهمانان آماده نمودند که به طور کامل اشغال شد.
رييس سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري آذربايجان شرقي افزايش سطح خدمات ارائه شده در اين مراکز و بازرسي هاي مداوم مسئولان سازمان براي رفع هرگونه مشکل حتمالي را از جمله موارد مهم در افزايش استقبال و سطح رضايت مخاطبان ارزيابي کرد.
گزارش روابط عمومي سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري آذربايجان شرقي در خاتمه مي افزايد: پيش از اين نيز استان آذربايجان شرقي در تابستان سال 88 عنوان دومين مقصد گردشگري کشور پس از استان خراسان رضوي را به خود اختصاص داده بود./106
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