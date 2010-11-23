اين فعاليتها که به منظور جذب شش ميليون گردشگر تا پايان سال آينده برنامه ريزي شده اند، اميد زيادي را براي کسب درآمدي 8.8 ميليارد دلاري براي اين کشور به وجود آورده اند.
معاون سازمان گردشگري تايوان اعلام کرد: اين کشور برنامههاي گوناگوني را براي هر سال طراحي کرده است از اينرو به مناسبت يکصدمين سالگرد شکل گيري اين کشور در سال آتي برنامههاي مختلفي همچون جشنواره فانوس، مسابقات جهاني اتومبيل راني، جشنواره غذاي تايواني و جشنوراه بهاره را در نظر گرفته ايم.
علاوه بر آن آتش بازي سال نو در برج 101 طبقه شهر تايپه و جشنواره بين المللي گل و گياه تايپه که از ششم نوامبر آغاز شده و تا 25 آوريل 2011 ادامه خواهد داشت، از جمله ديگر برنامههاي است که به دنبال طرح جذب گردشگر به اجرا در آمده يا برگزار خواهند شد.
کارشناسان اميداورند، تماماي اين فعاليتها، مسير را براي ورود شش ميليون گردشگر به تايوان در سال آتي هموار کند./109
