اورژانس دريايى مسير قشم – بندرعباس فعال است

به گزارش ميراث آريا (chtn ) ،محمد شکارى افزود: يک فروند آمبولانس دريايى 115 متعلق به شبکه بهداشت و درمان شهرستان قشم طى ايام نوروزى در مسير دريايى قشم و بندرعباس با هدف ارايه کمک احتمالى به مسافران دريايى فعاليت مى کند.وى ادامه داد: با اعتبار اختصاص يافته جهت خريد دو فروند آمبولانس دريايى با قابليت هاى بسيار بالا، سال آينده سه فروند آمبولانس کار اورژانس دريايى در مسير قشم به بندرعباس و بالعکس را انجام خواهند داد.رييس دانشگاه علوم پزشکى هرمزگان اظهار داشت: بيمارستان حضرت فاطمه الزهرا (س) شهر قشم نيز با افزايش کادر پزشکى طى ايام نوروزى و بصورت شبانه روز آماده ارايه خدمات مى باشد.وى همچنين از فعاليت شبانه روزى سه داروخانه در شهر قشم، درگهان و رمکان در راستاى ارايه خدمات بهداشتى و درمانى به ميهمانان و گردشگران جزيره قشم خبر داد.به گفته شکارى، اورژا نس هاى بين جاده اى نيز در پايگاه هاى تعيين شده تا پايان روز 15 فروردين ارايه خدمات خواهند کرد.وى در پايان از ميهمانان نوروزى استان هرمزگان و جزيره قشم خواست با رعايت اصول بهداشتى از سفر خود به اين منطقه به نحو مطلوب استفاده کنند.

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