به گزارش ميراث آريا (chtn)،‌ در بين مجسمه‌هاي برفي و يخي به نمايش درآمده در اين جشنواره، مجسمه‌هايي از کاراکترهاي معروف والت ديزني همچون «ميکي ماوس» و «علاءالدين» ديده مي‌شود که با استفاده از بيش از 400 تن يخ ساخته شده‌اند.«الکساندر دمان»، مدير نمايشگاه، گفت: اين مجسمه طي 5 هفته کاري و به دست 29 هنرمند از 11 کشور جهان ساخته شده است. براي ساختن اين 90 مجسمه، بيش از 400 تن يخ با 22 کاميون به محل منتقل شده و به دست هنرمندان به شکل‌هاي کنوني درآمده است.وي افزود: ‌به منظور حفاظت از مجسمه‌ها و جلوگيري از ذوب‌شدن يخ‌ها، تمام محوطه نمايشگاه در دماي منفي 10 درجه سانتيگراد قرار دارد.به گزارش ميراث آريا، جشنواره مجسمه‌هاي يخي که دهمين دوره آن در حال برگزار شدن است تا 15 ژانويه 2012 ادامه خواهد داشت.گفتني است، برگزارکنندگان جشنواره اميدوارند رويداد کنوني 200 هزار گردشگر و بازديدکننده را به شهر بروژ بکشاند./109

