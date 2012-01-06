«سيدجواد موسوي» در گفت‌و‌گو با ميراث آريا (chtn)، با اعلام اين خبر گفت:‌ امسال اداره کل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري خراسان‌رضوي در مقوله اشتغالزايي پيش‌رو بوده است.وي با اشاره به اين که توليد اشتغال و تربيت نيروي کار متخصص از سياست‌هاي اصلي دولت است، اظهار داشت: در سال جاري آموزش به متقاضيان در بخش صنايع دستي استان را ارتقا داديم و موفق به صدور 3 هزار و 500 کارت شناسايي براي آن‌ها شديم.سرپرست معاونت صنايع‌ دستي اين استان ادامه داد:‌ همچنين 65 کارگاه خراسان‌رضوي پروانه توليد دريافت کردند.موسوي اضافه کرد:‌ اداره کل ميراث فرهنگي خراسان‌رضوي با ساماندهي به وضعيت اشتغال هنرمندان استان، فرصت مناسبي را براي بهره‌مندي آن‌ها از مزاياي بيمه تامين اجتماعي ايجاد کرده است.اين مقام مسوول با بيان اين که تعامل مستمر با فني و حرفه‌اي و تامين اجتماعي در اين باره کارگشا بوده، گفت: يک‌هزار و 714 نفر از هنرمندان استان پيرو همين تعامل گواهي مهارت فني دريافت کرده‌اند.سرپرست معاونت صنايع دستي خراسان‌رضوي در گفت‌و‌گو با ميراث آريا يادآور شد: همچنين يک‌هزار و 363 هنرمند به اداره کل تامين اجتماعي معرفي شده‌اند و در نوبت بهره‌مندي از حمايت‌هاي بيمه‌اي قرار گرفته‌اند.111/

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