محدوديت هاي پروازي در فرودگاه مهرآباد

به گزارش ميراث آريا(chtn)، به نقل از ايرنا؛ «محمد خداکرمي» با اعلام اين خبر افزود: در زمان برگزاري شانزدهمين اجلاس سران جنبش غير متعهدها از پنجم تا 10 شهريور ماه سال جاري در تهران و حضور 118 کشور عضو اين پيمان، پيش بيني مي شود بيش از 150 فروند هواپيما از سراسر جهان به فرودگاه بين المللي مهرآباد پرواز داشته باشد.وي خاطر نشان کرد: در روزهاي چهارشنبه هشتم شهريورماه و جمعه 10شهريور ماه از ساعت 12 تا ساعت 24 فرودگاه مهرآباد براي پروازهاي غير مرتبط با اجلاس تعطيل خواهد شد.خداکرمي افزود: فرودگاه مهرآباد طي روزهاي چهارشنبه هشتم شهريور ماه از ساعت هشت تا 12 با 50 درصد کاهش پرواز، پنج شنبه 9شهريورماه از ساعت 8 تا 12 با 30 درصد کاهش پرواز، شنبه 11شهريور از ساعت 8 تا 12 با 50 درصد کاهش پرواز و روز يکشنبه 12 شهريورماه از ساعت 8 تا 24 با 50 درصد کاهش پرواز مواجه خواهند بود.به گفته معاون هوانوردي و امور بين الملل سازمان هواپيمايي کشوري، به منظور خالي نگه داشتن موقعيت هاي پارک هواپيما لازم است 80 درصد از هواپيماهايي که در فرودگاه بين المللي مهرآباد پارک شبانه دارند از هشتم تا 12 شهريورماه جاري به ساير فرودگاه هاي کشور منتقل شوند.وي با تاکيد بر اينکه در زمان برگزاري اين اجلاس پروازهاي فرودگاه بين المللي امام خميني(ره) هيچ گونه تغييري نخواهد داشت، گفت: اين محدوديت ها به منظور ايجاد تسهيلات لازم براي پروازهاي ويژه سران مقرر شده است.خداکرمي تصريح کرد: در اين خصوص اطلاعيه هوانوردي به تمام شرکت هاي هواپيمايي به منظور تنظيم برنامه پروازي، اجراي برنامه پيشنهادي و عدم فروش بليط بيش از ظرفيت پيش بيني شده در مدت زمان برگزاري اجلاس براي فرودگاه بين المللي مهرآباد صادر شده است./108

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