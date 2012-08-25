براساس اين گزارش، در اين حوزه، شايد مهمترين اقدام از سوي آيتالله العظمي سيد محسن حکيم(ره) شکل گرفت. وي بر آن شد تا با حمايت از تاسيس کتابخانههاي متعدد در شهرهاي مختلف، زمينه آشنايي بيشتر جامعه آن روز عراق با علوم و دانشهاي سازنده و همچنين ميراث بازمانده اهل بيت(ع) را تسهيل کند.
گفتني است، شمار شعب کتابخانههاي مجموعه اين عالم ديني که در استانهاي مختلف عراق تشکيل شد، امروز به بيش از يکصد کتابخانه رسيده است و بعضا از آمار 300 کتابخانه سخن به ميان آوردهاند. نخستين و ارزشمندترين اين مجموعهها کتابخانه مرکزي وي در محله حويش نجف و در جوار مسجد هندي است.
اين گزارش ميافزايد، اين کتابخانه در شوال 1375 هجري قمري بنا نهاده شد اما به صورت رسمي، 11 سال پس از اين بود که کتابخانه در عيد مبعث سال 1386 هجري قمري با تمامي امکانات و فضايي مساعد مورد بهرهبرداري قرار گرفت. کتابخانهاي که اينک افزون بر 5000 نسخه خطي از آثار مختلف شيعي را در خود جاي داده است.
آماده سازي فهرستي جامع از نسخههاي خطي اين کتابخانه تا پيش از اين ظاهرا مورد توجه واقع شده بود اما به دليل پارهاي از اقتضائات زمان، از جمله شرايط خاص عراق، اين مهم ناتمام مانده و فهرست اين مجموعه غني پيش از اين، هيچگاه به صورت کامل در دسترس قرار نگرفته بود. از اين رو نظر به اهميت اين طرح، چاپ آن توسط رايزن فرهنگي جمهوري اسلامي ايران در بغداد و با مشارکت کتابخانه بزرگ حضرت آيت الله مرعشي نجفي(ره) انجام گرفت.
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