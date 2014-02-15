فرماندهی یگان حفاظت اداره کل میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری استان اصفهان گفت: مردم و بازدیدکنندگان و گردشگران از بناهای تاریخی خود موثرترین حافظان و مراقبین بناهای تاریخی هستند.به گزارش اداره روابط عمومی و امور فرهنگی استان اصفهان \"سرهنگ عطاءالله شریفی\" افزود: بازدیدکنندگان و گردشگران در حین بازدید از بناهای تاریخی توصیه های ارائه شده توسط مراقبین بناها را جدی بگیرند تا شاهد آسیب رساندن به آثار تاریخی و باارزش نباشیم .وی با اشاره به نزدیک شدن به ایام نوروز 93 و بالارفتن حجم بازدید کنندگان از بناهای تاریخی ، از سازمانها و نهادهای مرتبط فرهنگی و اجتماعی خواست همکاری لازم را درزمینه فرهنگ سازی بیشتر خانواده ها و جامعه داشته باشند.سرهنگ شریفی به جرایم حوزه میراث فرهنگی در نه ماهه سال جاری استان اصفهان اشاره کرد و افزود: خوشبختانه این جرایم در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 67درصد کاهش داشته که این امر حاصل تلاش شبانه روزی کلیه همکاران سخت کوش پایگاههای حفاظتی و سایر بخشهای مرتبط با یگان حفاظت است .وی همچنین اجرای طرح های پیشگیرانه و تعامل و همکاری بسیار خوب واحد های انتظامی و مقامات قضایی در سطح استان را نیز کاهش جرایم میراث فرهنگی استان اصفهان مهم ذکرکرد.وی بااشاره به اینکه یگان حفاظت میراث فرهنگی استان اصفهان عهده دار حفاظت و صیانت از میراث فرهنگی استان اصفهان است افزود : پاسداری و حفاظت از آثار ، اتلال، موزه ها محوطه های تاریخی و حفاظت از سایت های کاوش و مقابله با متجاوزان میراث فرهنگی از جمله وظایف یگان در استان اصفهان است .فرماندهی یگان حفاظت اداره کل میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری استان اصفهان افزود: هدف کلی از تشکیل یگان حفاظت سازمان میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری حفاظت از آثار ارزشمند فرهنگی ، تاریخی است که بر اساس قانون بر عهده سازمان میراث فرهنگی قرار گرفته است.به گفته وی ، حفاظت از بناها دارای ابعاد مختلفی از جمله حفاظت فنی (مرمت و احیای آثار ) حفاظت حقوقی ، رسیدگی به جرایم آثار علیه آثار و حفاظت فیزیکی است.سرهنگ شریفی تصریح کرد: تخریب یا نابودی میراث فرهنگی و طبیعی ضایعه ای جبران ناپذیر است و با توجه به ابعاد و میزان خطرات جدی که میراث فرهنگی را تهدید می کند ، حفظ و احیای آن و معرفی به نسلهای بعد امری اجتناب ناپذیر است.وی اظهار داشت : یگان حفاظت در راستای چشم انداز برنامه پنجم توسعه به اهدافی مانند حفاظت و صیانت از آثار تاریخی فرهنگی ، جلوگیری از ساخت و سازهای غیر مجاز ، جلوگیری از تجاوز به جرائم تاریخی ، جلوگیری از تخریب آثار، جلب مشارکت عمومی برای حفاظت از آثار تاریخی فرهنگی را می طلبد.وی همچنین تعامل بیش از پیش با سازمانهای اجرایی مرتبط از جمله محیط زیست ، منابع طبیعی ، شهرداری و اوقاف برای پاسداری و حفاظت از آثار تاریخی و فرهنگی استان را نیز تاثیر گذار ذکرکرد.

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