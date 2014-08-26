به گزارش میراث آریا(chtn) مسعود سلطانی‌فر معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری در نامه‌های جداگانه به آیت‌الله لاریجانی، رئیس قوه قضائیه، علی جنتی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و محمدرضا نعمت‌زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت، با یادآوری و تاکید بر قانون مصوب 15 اسفند سال 1379 مبنی بر ضرورت دریافت مجوز خرید و فروش، نگهداری، تبلیغ و استفاده از دستگاه فلزیاب از سازمان میراث‌فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، زمینه‌های همکاری سازمان با قوه قضائیه و این دو وزارتخانه در ارتباط با پیگیری جرایم مرتبط با فروش و استفاده، جلوگیری از تبلیغ و استفاده غیرمجاز از دستگاه فلزیاب را تبیین کرد.

معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان میراث فرهنگی در راستای جلوگیری از فروش، استفاده و تبلیغ دستگاه فلزیاب در مکاتبه با آیت‌الله لاریجانی، رئیس قوه قضائیه، خواستار برخورد با جرایم مرتبط با فروش و استفاده غیرمجاز از دستگاه فلزیاب شد.

سلطانی‌فر همچنین با ارسال نامه‌ای به محمدرضا نعمت‌زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه برخی اشخاص که قبل از وضع این قانون موفق به اخذ مجوز فعالیت از وزارت صنایع و معادن سابق شده‌اند، خود را موظف به دریافت مجوز از سازمان میراث‌فرهنگی نمی‌دانند و برخی محاکم در پاسخ به طرح شکایت سازمان با این استدلال که قانون عطف به ماسبق نمی‌شود، علیه سازمان و به نفع افراد موردنظر رای صادر کرده‌اند.

وی این امر را موجب عدم اجرای قانون مصوب مجلس شورای اسلامی و افزایش آمار جرایم حفاری غیرمجاز به قصد کشف اشیای عتیقه دانسته است.

معاون رئیس‌جمهور در این نامه تاکید کرده است، وزارت صنعت، معدن و تجارت نسبت به تطبیق وضعیت فعالین این بخش با قانون و آئین‌نامه مصوب، قید زمینه فعالیت در مجوز افراد(بهره‌برداری، ساخت، فروش و تبلیغ دستگاه فلزیاب با هماهنگی و نظارت مستقیم سازمان میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری) و لغو مجوزهای صادره در صورت عدم رعایت موارد مذکور را در دستور کار قرار دهد.

معاون رئیس‌جمهور در مکاتبه با علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با اشاره به سوءاستفاده برخی افراد فاقد مجوز نسبت به چاپ اقلام تبلیغاتی شامل پوستر، دفترچه‌های تلفن و یادداشت، کتاب، بروشور و توزیع گسترده آنها در استانها، شهرها و روستاهای کشور و تحریک افراد به خرید دستگاه فلزیاب، وقوع این جریان تبلیغاتی گسترده در رسانه‌ها و سایت‌های اینترنتی را موجب نگرانی شدید باستان‌شناسان و اهالی فرهنگ دانسته است.

رئیس سازمان میراث‌فرهنگی با استناد به مصوبه مجلس شورای اسلامی و قابل تعقیب بودن جرایم مربوط به تبلیغ فروش دستگاه فلزیاب، همکاری و مشارکت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را برای هماهنگی با اتحادیه‌های صنوف مربوط به این موضوع و به ویژه صنف چاپ را مورد تاکید قرار داده است.

سلطانی‌فر در بخشنامه‌ای خطاب به مدیران کل میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری با اشاره به نگرانی و آزردگی خاطر باستان‌شناسان و اهالی فرهنگ و هنر نسبت به افزایش آمار جرم حفاری غیرمجاز به قصد کشف اشیای عتیقه، ضرورت پیگیری و مبارزه جدی با حفاری‌های غیرمجاز، اجرای موثر، صحیح و دقیق ضوابط مقرر در قانون و آئین نامه اجرایی آن در سطح استان را مورد تاکید قرار داده است.

رئیس سازمان میراث‌فرهنگی همچنین مدیران کل استانها را موظف به جدیت بدون اغماض در پیگیری موارد تخلف و حصول نتیجه کرده است.

یادآور می‌شود، براساس ماده واحده قانون، اخذ مجوز برای ساخت، خرید و فروش، نگهداری، تبلیغ و استفاده از دستگاه فلزیاب مصوب 15/12/1379 مجلس شورای اسلامی و آئین‌نامه اجرایی آن مصوب 16/2/1382 هیات وزیران هرگونه فعالیت در مورد دستگاه‌های فلزیاب و معدن‌یاب لزوما می‌بایست با مجوز سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری انجام پذیرد.







