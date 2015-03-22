ویژه نامه گردشگری یزد، راهنمایان مسافران نوروزی

ویژه نامه گردشگری شهر تاریخی یزد با طرح جدید، همراه مسافران نوروزی یزد است.

در آستانه سال جدید اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری یزد با چاپ یکصد هزار نسخه ویژه نامه گردشگری آماده خدمت رسانی به مسافران نوروزی جهت آسان سازی مسافرت نوروزی آنان است.

این ویژه نامه با 36 صفحه به چاپ رسیده و شامل اطلاعات بناهای شاخص و نقشه کلیه شهرستانهای استان است.

همچنین بالغ بر سیصد هزار نقشه گردشگری شهر تاریخی آماده گردیده و در کلیه اماکن تاریخی و کیوسک های اطلاع رسانی سطح شهر یزد به گردشگران و مسافران ارائه می شود.

شایان ذکر است در حدود یکصد هزار ویژه نامه با اطلاعات شهرستانهای یزد نیز توسط نمایندگی های مربوطه به چاپ رسیده و در اختیار میهمانان نوروزی قرار می گیرد.

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