رونق گردشگری اصفهان سال آینده شتاب میگیرد

مدیر کل میراث فرهنگی استان در جمع دانش آموختگان دوره مدیریت هتل داری استان اصفهان از عزم جدی اداره کل میراث فرهنگی در ایجاد تحولات جدی در گردشگری استان در سال 1395 خبر داد.به گزارش روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی استان؛ فریدون اله یاری در جمع مدیران و فعالان گردشگری استان با ایراد سخنانی در جشن فارغ التحصیلی دوره مدیریت هتلداری که همزمان با دهه فجر برگزار شد، تأکید کرد: بی شک امروز همگی به این نکته اذعان داریم که ترقی و توسعه کشور به ویژه در حوزه اقتصادی، از طریق صنعت گردشگری مهیا خواهد شد.وی تصریح کرد: البته معتقدیم در این حوزه حساس و پیچیده تنها شعار دادن ملاک نیست بلکه همزمان با فراهم شدن شرایط تازه برای تعامل سازنده با جهان باید به دنبال تقویت زیر ساخت های این صنعت بزرگ باشیم.اله یاری در این راستا اظهار داشت: بی شک زمانی که سخنی از زیر ساخت ها به میان میآید، توسعه هتل و مجموعه های گردشگری به ذهن متبادر می شود، لکن سخن من امروز درباره توسعه زیرساخت ها در حوزه نرم افزاری است، که بخش قابل توجهی از آن در تربیت و آموزش منابع انسانی خلاصه می شود، امری که متأسفانه همزمان با بی مهری به گردشگری در گذشته نادیده انگاشته شده و ما معتقدیم همزمان با ورود خیل گسترده گردشگران به ایران و به ویژه اصفهان، که به نوعی ویترین گردشگری ایران به شمار می رود می بایست در بخش خدمات رسانی، گردشگری را بیش از گذشته تقویت کنیم.مدیر کل میراث فرهنگی استان در ادامه سخنانش تأکید کرد، امروزه در حوزه توسعه «منابع انسانی» و «بازار یابی» گردشگری به شدت دچار چالش هستیم، برنامه های اساسی اداره کل میراث فرهنگی استان ( در راستای سیاست های سازمان میراث فرهنگی کشور) در این دو حوزه درر سال 1395 متمرکز خواهد بود، به گونه ای که با برنامه ریزی های به عمل آ مده در سال آتی شاهد رونق بیش از پیش گردشگری استان خواهیم بود.شایان ذکر است اولین دوره تخصصی مدیریت هتلداری استان اصفهان با شرکت 62 نفر از مدیران و کارکنان واحدهای اقامتی استان با همکاری مجمع گردشگری استان اداره کل میراث فرهنگی، دانشگاه اصفهان و با حضور اساتید دانشگاه گردشگری «مادول» از کشور اتریش در اصفهان برگزار شد.

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