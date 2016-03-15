مانور آمادگی دستگاه‌های خدمات‌رسان عضو ستاد خدمات سفرهای نوروزی استان کرمانشاه، امروز (25 اسفند) در محل پارک شرقی کرمانشاه برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان کرمانشاه، در قالب این مانور 40 دستگاه خدمات رسان ویژه ایام نوروز آمادگی خود را برای ارائه خدمات به گردشگران و مسافرین نوروزی اعلام کردند.

مهندس مجتبی نیک‌کردار معاون امور عمرانی استانداری کرمانشاه در این مراسم اظهارکرد: از ابتدای تشکیل دولت تدبیر و امید ستادی به نام ستاد خدمات سفر در کشور و به تبع آن استان کرمانشاه تسکیل شد که بتواند خدمات بهتر و هماهنگ‌تری را به گردشگران و مسافرین ارائه دهد.

وی ادامه داد: امروز همگی خود را برای استقبال و پذیرایی از میهمانان نوروزی آماده کرده‌ایم تا بتوانیم خدماتی شایسته‌ و مطلوب را ارائه دهیم.

مهندس نیک‌کردار تصریح کرد: برگزاری این مانور در واقع نمایشی است که کلیه دستگاه‌های عضو ستاد خدمات سفر استان نشان دهند تا چه حد آمادگی لازم برای خدمات رسانی به گردشگران و میهمانان نوروزی را دارند.

معاون امور عمرانی استانداری کرمانشاه گفت: وظایف همه دستگاه‌ها به آنها ابلاغ شده و از امروز تا پایان روز 15 فروردین در قالب این طرح به انجام شرح وظابف خود اقدام خواهند کرد.

وی خاطرنشان کرد: امیدوارم امسال سال کم خطری را داشته باشیم و مسافرین و میهمانان نوروزی در کمال ایمنی و آرامش تعطیلات خوب و خوشی را در این دیار سپری کنند.

مهندس نیک کردار یادآور شد: استان کرمانشاه که استانی چهارفصل همراه با جاذبه‌های متعدد تاریخی فرهنگی است، این قابلیت را دارد که در ایام مختلف سال به ویژه ایام نوروز بتواند پذیرای جمعیت کثیری از گردشگران داخلی و خارجی باشد.

همچنین مهندس اصغر رشنو سرپرست اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان کرمانشاه در جمع خبرنگاران اظهارکرد: برگزاری این مانور به منظور نشان دادن اوج آمادگی دستگاه‌های خدمات رسان برای استقبال و پذیرایی از گردشگران نوروزی است.

وی ادامه داد: استان کرمانشاه با دارابودن بیش از چهار هزار اثر تاریخی شناسایی شده، قرارگرفتن در مسیر شاهراه ابریشم و همچنین قرارگرفتن در مسیر عتبات عالیات، از دیرباز تاکنون پذیرای گردشگران و مسافرین بسیاری بوده و هست.

سرپرست اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان کرمانشاه گفت: امسال برای ایام نوروز برنامه‌ریزی ویژه‌ای انجام داده‌ایم تا بتوانیم پذیرای جمعیت کثیرتری از گردشگران و مسافرین نوروزی باشیم.

مهندس رشنو خاطرنشان کرد: کلیه موزه‌ها، محوطه‌های تاریخی و فرهنگی و مناطق نمونه گردشگری، به علاوه روستاهای هدف گردشگری این استان آماده پذیرش و استقبال از گردشگران نوروزی هستند.

وی یادآور شد: سال گذشته در طول ایام تعطیلات نوروز بیش از 960 هزار گردشگر و مسافر نوروزی از محوطه‌های تاریخی فرهنگی و موزه‌های استان بازدید کردند که انتظار داریم امسال شاهد افزایش 20 تا 30 درصدی ورود گردشگران به استان باشیم.

سرپرست اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان کرمانشاه گفت: در بحث اسکان نیز کلیه هتل‌ها، مهمانپذیرها، هتل آپارتمان‌ها و مهمانسراهای استان آماده اسکان میهمانان هستند و علاوه بر آن مدارسی از سوی اداره کل آموزش و پرورش استان مهیا شده‌ که بتوانند کار اسکان موقت فرهنگیان را بر عهده گیرند.

وی خاطرنشان کرد: امسال همچنین برای اولین بار خانه‌های استیجاری استان را ساماندهی کرده‌ایم و علاوه بر آن 29 اقامتگاه بوم‍گردی را در سطح روستاهای هدف گردشگری استان برای اسکان میهمانان نوروزی آماده کرده‌ایم.

مهندس رشنو تاکید کرد: تمام تلاش ستاد خدمات سفر استان کرمانشاه این است که نوروزی شاد، مفرح همراه با آرامش و ایمنی را برای گردشگران ورودی به استان رقم زنیم.

سرپرست اداره‌کل میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری استان کرمانشاه همچنین از اجرای طرح بیمه گردشگران نوروزی با همکاری شرکت بیمه کوثر در ایام تعطیلات نوروز خبر داد.

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