مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری ایلام و دبیر ستاد هماهنگی خدمات سفر این استان گفت: دستگاه های عضو ستاد هماهنگی خدمات سفرهای نوروز 95 این استان باید تمامی نواقص و مشکلات در زمینه خدمات رسانی به گردشگران و مهمانان نوروزی را رفع کنند.

به گزارش روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری ایلام، عبدالمالک شنبه زاده در آئین افتتاح ستاد هماهنگی خدمات سفرهای نوروز 95 ایلام افزود: 24 دستگاه عضو ستاد اجرایی خدمات سفر به منظور پذیرایی مناسب و شایسته از گردشگران نوروزی تمامی توان و امکانات خود را بکار می گیرند.

وی اظهار کرد: با توجه به اوج سفرهای گردشگران و میهمانان در ایام تعطیلات نوروز 95 هماهنگی و همکاری تمامی دستگاه های عضو این ستاد ضروری است و باید تمامی نواقص و مشکلات در زمینه خدمات رسانی به گردشگران نوروزی توسط دستگاه ها برطرف شود.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری ایلام گفت: حدود 120 هزار اقلام تبلیغاتی شامل بروشور و کتابچه تهیه شده و در ایام تعطیلات نوروز بین گردشگران و مسافران نوروزی تمامی شهرستان های استان توزیع خواهد شد.

شنبه زاده افزود: همچنین نرم افزار جامع معرفی استان طراحی و تهیه شده است که از طریق کافه بازار قابل دریافت است و قابلیت نصب بر روی کامپیوتر و موبایل و همچنین پخش در خودروها نیز دارد.

وی مهمان نوازی را مهمترین مشخصه و معرف مردم این استان عنوان و اظهار کرد: این استان بر خلاف سال های گذشته دیگر ناشناخته نیست و به برکت اربعین به تمام نقاط کشور شناسانده شده است.

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