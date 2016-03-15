معاون سیاسی امنیتی استاندار ایلام گفت: گردشگران و مهمانان نوروزی بهترین مبلغ برای این استان هستند و باید تلاش کنیم از این فرصت به بهترین نحو برای معرفی استان استفاده کنیم.به گزارش روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری ایلام، حسین کلانتری در آئین افتتاح ستاد هماهنگی خدمات سفرهای نوروز 95 استان ایلام افزود: شرایط استان ایلام برای پذیرایی از گردشگران و مهمانان نوروزی سال به سال در حال بهبود است و تمامی مردم کشور می توانند در کمال سلامت، امنیت و احترام به این استان سفر کنند.وی اظهار کرد: نوروز بهترین بستر و فرصت برای معرفی قابلیت ها و ظرفیت های استان به منظور جلب سرمایه گذاران و توسعه تولید و اشتغال است و جایگاهی است که مردمان سایر نقاط کشور به استان ما سفر می کنند و در بازگشت مبلغ استان شده و از کارکرد مسئولان تعریف می کنند.معاون سیاسی امنیتی استاندار ایلام گفت: برای پذیرایی شایسته از گردشگران نوروزی همه ما باید بسترها را آماده کرده، تکلیف مان را بدرستی بشناسیم و مسئولانه عمل کنیم تا خروجی و نتیجه کار به رضایتمندی مهمانان منجر شود.کلانتری اظهار کرد: باید در خصوص تمامی جزئیات خدمات رسانی به گردشگران برنامه ریزی شود تا مهمانان نوروزی استان در زمینه مسائل ترافیکی در شهرها و جاده ها، نظم و امنیت، اسکان، سرویس های بهداشتی و حمل و نقل و مسائل فرهنگی و اقامه نماز هیچگونه مشکلی نداشته باشند.وی بیان کرد: تمامی دست اندرکاران خدمات رسانی به گردشگران نیاز به آموزش مستمر و مداوم دارند و در این زمینه به همکاری و همراهی صدا و سیما، خبرگزاری ها و دیگر رسانه ها نیاز است.معاون سیاسی امنیتی استاندار ایلام گفت: فعالیت ها در بحث خدمات رسانی به گردشگران و مهمانان نوروزی آغاز شده است و باید به صورت روزانه عیب ها، کمبودها و موانع در این زمینه شناسایی و به سرعت رفع شود.کلانتری تاکید کرد: همه باید تلاش کنیم فضای امن، سالم و بانشاط برای گردشگران نوروزی ایجاد و از تمامی امکانات و فرصت ها در این زمینه استفاده شود.

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