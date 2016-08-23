افتتاحیه نمایشگاه لباس \"نگاهی دیگر\" به یاد عباس کیارستمی در سعدآباد

مراسم افتتاحیه نمایشگاه \"نگاهی دیگر\" در موزه پوشاک سلطنتی واقع در مجموعه فرهنگی تاریخی سعدآباد برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی سعدآباد؛ مراسم افتتاحیه این نمایشگاه با حضور سید بیوک موسوی مدیر مجموعه فرهنگی تاریخی سعدآباد، هنرمند فریبا میرزایی، مدیران، مسئولان و پرسنل مجموعه سعدآباد و جمعی از هنرمندان و هنردوستان برگزار شد.

در ابتدا فکور مسئول موزه پوشاک سلطنتی ضمن خوش آمدگویی به حضار گفت: در سال گذشته نمایشگاهی از آثار فریبا میرزایی بدون حضور ایشان در این موزه برپا گردید که با استقبال گسترده هنردوستان مواجه شد. این استقبال ما را بر آن داشت که این بار نمایشگاهی از آثار ایشان همراه با برپایی کارگاه آموزش طراحی و بافت پارچه توسط شخص هنرمند برپا گردد.

در ادامه فریبا میرزایی به تشریح نمایشگاه و دیدگاه خود برای خلق آثار هنری پرداخت و گفت: در آثار این نمایشگاه زبان طبیعت از طریق رنگ و فرم در لباس نمایش داده شده است و این نکته که اجزاء طبیعت با هم متفاوتند و در عین حال بین آنها ارتباطی وجود دارد در آنان لحاظ شده است و تمامی آثار در لحظه تولید شده اند.

محمد حیدری مدیر روابط عمومی سعدآباد نیز در خصوص ارتباط این نمایشگاه با مرحوم عباس کیارستمی گفت: از آنجا که فریبا میرزایی و مرحوم عباس کیارستمی پیش از این ملاقات و برنامه ای برای برپایی یک نمایشگاه هنری مشترک داشته اند فقدان وجود گرانقدر ايشان عامل اصلي برگزاري اين نمايشگاه و تكريم ايشان شد. از طرفی با توجه به نگاه متفاوت و در عین حال مشترک هر دو هنرمند به طبیعت، عشق و اجزاگرایی، این نمایشگاه به روح والاي اين هنرمند فقيد و سرمايه هنري كشورمان اهدا گردیده است.

این مراسم با سخنرانی سید بیوک موسوی مدیر مجموعه سعدآباد ادامه پیدا کرد.

موسوی ضمن گرامیداشت یاد و خاطره مرحوم عباس کیارستمی ، هنرمند تاریخ ساز سینما گفت: در عالم منشأ تمام حرکت ها داشتن نگاه دیگر است. تا نگاهی دیگر نباشد خلاقیتی به وجود نخواهد آمد و امور به تکثیر و مشابه نگری محدود خواهد شد. بدون نگاهی دیگر کارها اثرگذار نیست. نگاه های متفاوت در عرصه های مختلف فرهنگی، هنری، ورزشی و صنعتی منشأ خلاقیت میشود و به همین جهت خلق کردن با تولید متفاوت است.

وی از زحمات، نگاه بلند و متفاوت و خلاقیت میرزایی و همچنین مسئولین و پرسنل سعدآباد که تمام تلاش خود را برای نمایش این آثار میکنند قدردانی کرد.

این مراسم با بازدید حضار از آثار فریبا میرزایی پایان یافت.

گفتنی است نمایشگاه لباس \"نگاهی دیگر\" از دوم شهریور ماه به مدت یک هفته ادامه خواهد داشت و در کنار آن کارگاه آموزشی طراحی و ساخت پارچه در روزهای 6 و 7 شهریور ماه توسط فریبا میرزایی در موزه پوشاک سلطنتی واقع در مجموعه فرهنگی تاریخی سعدآباد برگزار می گردد.



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