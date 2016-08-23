همزمان با آغاز هفته دولت و با حضور رئیس بخش آسیا و اقیانوسیه شورای جهانی صنایع دستی، فعالیت های اجرائی نمایشگاه بزرگ صنایع دستی اصفهان آغاز شد.به گزارش روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی استان اصفهان، همزمان با آغاز هفته دولت، با حضور خانم غدا هیجاوی، رئیس بخش آسیا و اقیانوسیه شورای جهانی صنایع دستی، آقای احمد الفارسی، مشاور شورای جهانی صنایع دستی، مدیر کل میراث فرهنگی استان اصفهان، مشاور و معاون صنایع دستی کشور، معاون صنایع دستی استان و جمعی از هنرمندان، فعالان عرصه صنایع دستی، عملیات اجرائی یکی از بزرگترین نمایشگاههای صنایع دستی کشور آغاز گردید.مدیر کل میراث فرهنگی استان اصفهان در حاشیه این مراسم تأکید کرد: عملیات اجرائی این نمایشگاه همزمان با نکوداشت هفته دولت و با حضور خانم هیجاوی آغاز شد.اله یاری تأکید کرد: این نمایشگاه با حضور هنرمندان ایرانی و هنرمندان خارجی شرکت کننده در هجدهمین نشست شورای جهانی صنایع دستی، همزمان با برگزاری این نشست، در مهرماه سال جاری با بیش از 200 غرفه در مجموعه جهانی کاخ چهلستون برگزار خواهد شد.

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