با حضور معاون گردشگری سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشور، اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری شهرستان کرمانشاه رسما افتتاح شد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان کرمانشاه، به مناسبت هفته دولت و با حضور مرتضی رحمانی موحد معاون گردشگری سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشور، ساختمان و اداره میراث فرهنگی شهرستان کرمانشاه رسما افتتاح شد.

شهرستان کرمانشاه تاکنون اداره مستقلی به نام میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری نداشت و امور این شهرستان در دل اداره کل میراث فرهنگی استان کرمانشاه انجام می گرفت.

اخیرا طی حکمی از سوی مدیرکل میراث فرهنگی استان، فهیمه روشن به عنوان مدیر اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری شهرستان کرمانشاه منصوب شد و از امروز با حضور مسئولین کشور و استان و به مناسبت هفته دولت، ساختمان و اداره میراث فرهنگی این شهرستان رسما افتتاح شد.





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